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Попытка модели обманом забеременеть от рэпера Drake привела к ожогам гениталий
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После интимной близости с рэпером Drake (Обри Дрейк Грэм) Instagram-модель хотела воспользоваться его биологическим материалом, чтобы забеременеть, но выяснилось, что рэпер налил в презерватив острый соус, сообщают СМИ.
После секса Drake выбросил в уборной использованный презерватив, предварительно залив в него острый соус – так он поступает, чтобы недобросовестные любовницы, решив забеременеть, не использовали его биологический материал без его согласия. Модель, имя которой не раскрывается, решила поступить именно так. Однако поскольку в презервативе был острый соус, она получила ожоги гениталий, когда пыталась оплодотворить себя. Женщина подала на рэпера в суд, передает РЕН ТВ со ссылкой на MTO News.
При этом модель подтвердила, что секс был по обоюдному согласию, пишет rap-up.com со ссылкой на Too Much Hot Tea.
Drake не стал комментировать эту ситуацию, но опубликовал в своих соцсетях пост с текстом: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа и 45 минут».
Напомним, Drake отказался от номинаций на «Грэмми». У исполнителя были спорные отношения с организаторами премии. Он призывал заменить «Грэмми» чем-то новым, после того как в 2021 году его друг певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, оказался без номинаций.
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
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Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.
«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в телеграм-канале радиостанции «Вести FM».
Представитель посольства России в Доминикане Алина Иванова подтвердила смерть журналиста. Причину смерти она не озвучила, однако отметила, что о покушении на телеведущего речи не идет, передает «Пятый канал».
«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», – заявила пресс-секретарь посольства.
Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».
Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».
Невролог: В стране с более высоким уровнем медицины Зеленского могли спасти
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За последние годы в лечении инсульта произошла революция и врачи могут эффективно справляться с ним, рассказал главный невролог Национального медцентра им. Пирогова, доктор медицинских наук Олег Виноградов, комментируя смерть телеведущего Михаила Зеленского. По предварительным данным, он скончался от инсульта.
В среду, 12 января, на 47-м году жизни скончался журналист и ведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Он находился на отдыхе в Доминикане, где и почувствовал себя плохо. Врачи попытались его спасти, однако попытки были тщетны. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.
«Во-первых, инсульты бывают разные: ишемический (когда закрывается мозговая артерия и умирает участок головного мозга) и геморрагический (когда наоборот разрывается мозговая артерия и кровь выливается в вещество головного мозга, приводя к его повреждению). Что произошло у Зеленского – неизвестно. Но в среднем, чем более пожилыми становятся пациенты (старше 60 лет), тем возрастает риск ишемического инсульта. У молодых чаще встречается вид геморрагического инсульта», – говорит Виноградов.
Кроме того, продолжает специалист, если у Зеленского перед поездкой в Доминикану были какие-то факторы риска (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, повышенный холестерин, врожденные проблемы с мозговыми артериями и другие), которые он не контролировал и не корректировал, то резкая смена климата могла посодействовать инсульту.
«При резком перемещении из холода в жару происходит адаптация организма, в том числе перестраивается иммунная система. Какой-то серьезной доказательной базы в этом вопросе нет, но лучше при выборе отдыха пользоваться принципом «из холода в холод, из жары в жару». То есть зимой отдыхать на горнолыжных курортах, а летом, поздней весной и осенью – на море, и не подвергать организм серьезным перепадам», – рекомендует врач.
Также он обратил внимание на то, что длительные перелеты, когда человек долгое время находится в обездвиженном состоянии, а также смена часовых поясов являются дополнительными факторами риска инсульта и в целом неблагоприятно воздействуют на организм.
Врач отмечает, что за последние годы в лечении инсульта медицина шагнула далеко вперед, поэтому он не исключает того, что если бы Зеленский оказался в стране, где более развита медицина, его удалось бы спасти.
«За последние годы в лечении инсульта произошла революция. Мы можем эффективно справляться с инсультами, особенно ишемическими. То есть если произошла закупорка артерии тромбом (ишемический инсульт), то мы этот тромб можем и растворять, делая тромболитическую терапию, и удалять, делая тромбэктомию – сейчас очень расширенные возможности. Единственное, нужно максимально рано обратиться за медицинской помощью – как только возникли первые симптомы инсульта. Тогда высокий шанс того, что человеку действительно помогут. У нас есть пациенты, у которых не двигаются ни рука, ни нога, они не говорят, но после выполнения процедур все возвращается», – рассказывает Виноградов.
Он напоминает, что первые признаки инсульта можно выявить с помощью теста «FAST» – «Лицо–рука–речь»: опустился уголок рта, появилась слабость в руке и нарушилась речь. При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
«И что очень важно, инсульт – это когда участок мозга уже погиб в результате сосудистой катастрофы. Это неотложное состояние, которое случается здесь и сейчас, развивается внезапно. Поэтому нужно не ждать каких-то предвестников, а выявлять факторы риска инсульта заранее и корректировать их. Гипертоническая болезнь, нарушение уровня липопротеидов (высокий холестерин), сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, фибрилляция предсердий – эти факторы говорят, что у человека повышенный риск инсульта», – предупреждает невролог.
В связи с этим каждому человеку необходимо активно выявлять эти факторы риска и корректировать их, продолжает специалист. То есть смотреть за ритмом сердца, состоянием сосудов и так далее. Выявить все это можно на ежегодной диспансеризации, которую врач настоятельно рекомендует не игнорировать и не пропускать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, а также правительство Московской области выразили глубокие соболезнования родным и коллегам Зеленского.
В Минтруде назвали средний размер пенсии неработающего пенсионера
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Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», – передает его слова РИА «Новости».
Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.
Кроме того, будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. Ожидается, что нормативная база будет скорректирована в ближайшее время.
В Минтруде добавили, что общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году – 172,7 млрд рублей, в 2023 году – 178,3 млрд рублей, в 2024 году – 188,9 млрд рублей.
Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих пенсионеров.
Ранее президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.
Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
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«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тысяч российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действия кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?» – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли, и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Раймонд Паулс пожалел о потере Латвией российского рынка
Латышский композитор и пианист Раймонд Паулс выразил сожаление, что Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок и стала провинцией Запада, передает местная газета «Неаткарига рита авизе».
«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», – передает ТАСС его слова.
Композитор раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики ряда российских телеканалов. «У нас есть общественное радио и общественное телевидение – как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача – сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)», – сказал Паулс.
При этом маэстро добавил, что НСЭСМИ закрывает русские каналы. «Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?» – высказался он.
Также Паулс призвал латвийских министров и депутатов больше не участвовать в выборах в Сейм (парламент). «Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в Сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один – судимый, другой – обвиняемый», – отметил композитор.
Ранее композитор рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным.
«Молдовагаз» заявил об угрозе приостановки поставок газа
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
«Молдовагаз» проинформировал комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.
Ранее правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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В Совфеде высмеяли требования Госдепа прекратить учения вблизи границы Украины
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«Если Нуланд не хочет запомниться в истории только раздачей печенек на Майдане, то ей нужно перестать угрожать России и заняться делом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд пообещала, что Москва заплатит «суровую цену», если «дестабилизирует ситуацию на Украине».
«Меня удивляет уверенность госпожи Нуланд в том, что Россия боится каких-то санкций. Неужели за последние семь лет она не поняла, что это не так?», – задался вопросом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«А не боится ли госпожа Нуланд, что Россия тоже может принять такие жесткие меры, что американцам будет очень тяжело действовать в мире так, как они позволяют себе сейчас? Угрожать нам – самое последнее дело, и Нуланд надо это понимать, если она хочет, чтобы ее воспринимали серьезно», – добавил собеседник.
Также сенатор ответил на претензии официального представителя Госдепа Неда Прайса, который потребовал прекратить маневры Вооруженных сил России вблизи украинских границ и призвал «вернуть военнослужащих в казармы». «Ну так пускай американцы построят для своих солдат казармы за полярным кругом, отправятся туда и будут себя спокойно чувствовать», – сыронизировал Джабаров.
«Россия проводит маневры там, где считает нужным. Мы не банановая республика, нам ничьи разрешения или рекомендации не нужны. Россия – мощная сверхдержава, которая сама способна принимать решения по части собственного оборонного строительства», – резюмировал он.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». По ее словам, если Россия «дестабилизирует ситуацию на Украине», Вашингтон вместе с партнерами «ответит масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее».
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для прогресса в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требуется «атмосфера деэскалации». А для этого, по мнению Прайса, российские военные должны прекратить маневры вблизи границ Украины. «Деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – пояснил он.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Найден мертвым актер из «Глухаря» и «Универа» Алексей Герилович
В московской квартире актера телесериала «Глухарь» Алексея Гериловича нашли его тело, на нем не было одежды, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Алексей Герилович был найден мертвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», – сообщил собеседник РИА «Новости».
По его словам, признаков насильственной смерти на теле артиста не найдено.
Товарищ актера, беспокоившийся о пропаже Гериловича, прошел в его квартиру со своим ключом, там он нашел тело друга.
В квартире был беспорядок. В спальне перевернут стол.
Герилович родился в 1973 году, он снялся более чем в 30 фильмах, играл в жанрах комедии и криминала. Он снимался в сериалах «Глухарь» и «Универ».
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
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Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.
«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».
Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.
Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
На юге Казахстана отразили три попытки захвата департамента нацбезопасности
Департамент комитета нацбезопасности (ДКНБ) в Жамбылской области Казахстана трижды пытались захватить, спецслужбы страны пресекли эти попытки, сообщили в пресс-службе КНБ.
«В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группы Жамбылской области по пунктам 1, 6 части 2 статьи 269 Уголовного кодекса («Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору») расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц», – цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости».
Там добавили, что большая часть событий в городе Тараз происходила в ночь с 5 на 6 января. Порядка 350 человек пытались захватить региональный ДКНБ, они применяли огнестрельное оружие и коктейли Молотова.
«При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим открыт ответный огонь. Совместно с группой спецназначения департамента пограничной службы КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки», – добавили в КНБ.
Глава отдела антитеррористического центра областного департамента КНБ подполковник Дастан Адильбай в ходе этих событий получил несколько огнестрельных ранений, он погиб.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Назван вероятный мотив убийства нижегородского депутата
Муниципальный депутат из Нижегородской области Валентин Розин мог быть убит из-за невыплаченной заработной платы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Розин является директором строительной компании «Русский лес», подозреваемым по делу проходит Сергей Смирнов, на которого зарегистрировано три охотничьих ружья, пишет RT.
На самого же парламентария зарегистрировано пять единиц оружия.
Смирнов был судим за убийство, разбой и кражу. Он зарегистрировал оружие после погашения судимостей.
Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле своей девушки, после того, как нанес смертельное ранение депутату. Ее остановили сотрудники ДПС, она сообщила, что высадила мужчину около леса, и при нем уже не было оружия.
Подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде.
Ранее в региональном СК сообщали, что получивший огнестрельное ранение мужчина в Нижегородской области перед смертью успел назвать имя подозреваемого.
Погибший являлся депутатом Ковернинского муниципального округа Валентином Розиным. В МВД подтвердили задержание подозреваемого по делу.