Попытка модели обманом забеременеть от рэпера Drake привела к ожогам гениталий

Невролог: В стране с более высоким уровнем медицины Зеленского могли спасти

За последние годы в лечении инсульта произошла революция и врачи могут эффективно справляться с ним, рассказал главный невролог Национального медцентра им. Пирогова, доктор медицинских наук Олег Виноградов, комментируя смерть телеведущего Михаила Зеленского. По предварительным данным, он скончался от инсульта.

В среду, 12 января, на 47-м году жизни скончался журналист и ведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Он находился на отдыхе в Доминикане, где и почувствовал себя плохо. Врачи попытались его спасти, однако попытки были тщетны. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

«Во-первых, инсульты бывают разные: ишемический (когда закрывается мозговая артерия и умирает участок головного мозга) и геморрагический (когда наоборот разрывается мозговая артерия и кровь выливается в вещество головного мозга, приводя к его повреждению). Что произошло у Зеленского – неизвестно. Но в среднем, чем более пожилыми становятся пациенты (старше 60 лет), тем возрастает риск ишемического инсульта. У молодых чаще встречается вид геморрагического инсульта», – говорит Виноградов.

Кроме того, продолжает специалист, если у Зеленского перед поездкой в Доминикану были какие-то факторы риска (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, повышенный холестерин, врожденные проблемы с мозговыми артериями и другие), которые он не контролировал и не корректировал, то резкая смена климата могла посодействовать инсульту.

«При резком перемещении из холода в жару происходит адаптация организма, в том числе перестраивается иммунная система. Какой-то серьезной доказательной базы в этом вопросе нет, но лучше при выборе отдыха пользоваться принципом «из холода в холод, из жары в жару». То есть зимой отдыхать на горнолыжных курортах, а летом, поздней весной и осенью – на море, и не подвергать организм серьезным перепадам», – рекомендует врач.

Также он обратил внимание на то, что длительные перелеты, когда человек долгое время находится в обездвиженном состоянии, а также смена часовых поясов являются дополнительными факторами риска инсульта и в целом неблагоприятно воздействуют на организм.

Врач отмечает, что за последние годы в лечении инсульта медицина шагнула далеко вперед, поэтому он не исключает того, что если бы Зеленский оказался в стране, где более развита медицина, его удалось бы спасти.

«За последние годы в лечении инсульта произошла революция. Мы можем эффективно справляться с инсультами, особенно ишемическими. То есть если произошла закупорка артерии тромбом (ишемический инсульт), то мы этот тромб можем и растворять, делая тромболитическую терапию, и удалять, делая тромбэктомию – сейчас очень расширенные возможности. Единственное, нужно максимально рано обратиться за медицинской помощью – как только возникли первые симптомы инсульта. Тогда высокий шанс того, что человеку действительно помогут. У нас есть пациенты, у которых не двигаются ни рука, ни нога, они не говорят, но после выполнения процедур все возвращается», – рассказывает Виноградов.

Он напоминает, что первые признаки инсульта можно выявить с помощью теста «FAST» – «Лицо–рука–речь»: опустился уголок рта, появилась слабость в руке и нарушилась речь. При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

«И что очень важно, инсульт – это когда участок мозга уже погиб в результате сосудистой катастрофы. Это неотложное состояние, которое случается здесь и сейчас, развивается внезапно. Поэтому нужно не ждать каких-то предвестников, а выявлять факторы риска инсульта заранее и корректировать их. Гипертоническая болезнь, нарушение уровня липопротеидов (высокий холестерин), сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, фибрилляция предсердий – эти факторы говорят, что у человека повышенный риск инсульта», – предупреждает невролог.

В связи с этим каждому человеку необходимо активно выявлять эти факторы риска и корректировать их, продолжает специалист. То есть смотреть за ритмом сердца, состоянием сосудов и так далее. Выявить все это можно на ежегодной диспансеризации, которую врач настоятельно рекомендует не игнорировать и не пропускать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, а также правительство Московской области выразили глубокие соболезнования родным и коллегам Зеленского.