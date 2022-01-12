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12 января, среда | Последнее обновление — 19:05 | vz.ru
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Токаев предложил ввести в ОДКБ новую миротворческую должность
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, сообщили в пресс-службе политика.
Об этом он объявил в ходе встречи с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, который подчеркнул важность и своевременность реализации этой инициативы президента Казахстана, передает РИА «Новости».
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.
В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, сообщает пресс-служба главы республики.
«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.
Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Посол Казахстана в Баку назвал местонахождение Назарбаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице страны, заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее в Китае опровергли нахождение в стране Назарбаева. 8 января в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Все началось с протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, который до этого возглавлял Назарбаев.
Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-глава Казахстана сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства.
Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января
Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.
Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».
Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.
Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.
Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Минцифры России решили поддержать инициативу.
ОДКБ готовит передачу охраняемых миротворцами объектов правоохранителям Казахстана
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану еще пять социально значимых объектов за сутки, разрабатывается план передачи охраняемых объектов правоохранителям, заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», – цитирует ТАСС генерала.
По его словам, командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Кроме того, Сердюков отметил, что оперативное развертывание миротворческих сил позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране, передает РИА «Новости».
Командующий также заявил, что после выполнения поставленных задач, миротворцы ОДКБ вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Фаза антитеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
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Подсчитан нанесенный бизнесу Казахстана ущерб после беспорядков
Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане из-за беспорядков, составляет порядка 103,7 млрд тенге (более 240 млн долларов), из которых на Алма-Ату приходится 102 млрд тенге, сообщила Национальная палата предпринимателей.
В ведомстве отметили, что предприниматели Актюбинской и Мангистауской областей начали сообщать о понесенных убытках от мародеров, передает «Интерфакс».
Всего в 11 регионах Казахстана установлено свыше 1,6 тыс. пострадавших субъектов бизнеса.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Напомним, спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы в Казахстане.
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«Аэрофлот» объявил даты возобновления полетов в Казахстан
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 января возобновит рейсы в Актобе на западе Казахстана, с 16 января – в Костанай, а с 17 января самолеты будут летать в Караганду, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда - Москва (SU1936/1937)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета. Ранее компания возобновила регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику: отправление из Москвы в 01:30, прибытие в Нур-Султан в 08:00; отправление из Нур-Султана в 09:30, прибытие в Москву в 10:20.
«О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно», – добавили в пресс-службе.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Токаев объявил дату вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана
Организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – передает его слова ТАСС.
Токаев добавил, что присутствие миротворцев имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. «Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – сказал глава Казахстана.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Застрявший в Казахстане миллиардер Рыбаков вернулся в Россию
Российский миллиардер, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков смог вернуться в Россию из Казахстана, где находился во время беспорядков почти без связи.
Рыбаков сообщил газете ВЗГЛЯД, что он «наконец-таки вернулся на Родину, в Россию». При этом «лететь пришлось военным бортом из Алматы, это была единственная возможность».
«Спасибо всем, кто был со мной и помогал как физически, так и духом. Уже сегодня я приступаю к записи YouTube-выпуска о том, как я провел это начало года, что происходило на улицах Казахстана и со мной в это время. Это будет сильный выпуск. Поверьте, я собрал очень много интересного и шокирующего, включая то, как меня приняли за террориста, как проходил захват телебашни «Коктобе». Но пока это все подробности», – добавил предприниматель.
Рыбаков улетел в Казахстан 3 января и должен был вернуться 10 числа, однако из-за начавшихся в республике беспорядков не смог вылететь в Россию.
Игорь Рыбаков – российский предприниматель, общественный деятель, участник списка богатейших людей страны по версии журнала Forbes. Является сооснователем и совладелецем корпорации «Технониколь», которой принадлежит 56 заводов в семи странах мира.
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Казахстанский депутат: Террористам удалось использовать молодежь в качестве пушечного мяса
Новому правительству Казахстана следует заняться социальными вопросами: террористы воспользовались безнадежным положением многих молодых людей, сформировавшимся на фоне проблем в экономике и социальной сфере. В результате молодежь использовали в качестве пушечного мяса, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев.
Перуашев пояснил, что в Казахстане ежегодно по 100 тыс. иррмолодых людей уезжают из сел в города, «где вместо успеха их ждет безнадега», и «понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса».
«В этой связи задача правительства N 1 – дать молодым возможность обрести нормальное жилье, нормальный заработок. Вторая задача – устранить диспропорции между регионами. Уровень доходов и качество жизни от области к области разнятся, что вызывает у местных жителей вопросы», – указал он.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Депутат подчеркнул, что социальные вопросы нельзя решить без экономической опоры, потому нужна «демонополизация экономики»: «У нас есть буквально несколько бенефициаров, к которым сходятся все основные участники рынка. Слишком крупные компании нужно дробить и приватизировать. Возможно, для этого придется даже менять антимонопольное законодательство, проверять законность появления той или иной монополии в стране».
«Сегодня национальные компании и их дочерние организации, а также «дочки» госорганов, формируют порядка 50-70% ВВП. Конечно, есть естественные монополии – железные дороги, крупные нефтеперерабатывающие предприятия и так далее. Но поле, где могли бы зарабатывать частные компании, малый и средний бизнес, – тоже фактически монополизировано. Да и сами частные компании скупаются теми или иными монополиями. Поэтому государству нужно выходить из секторов, где может развиваться конкуренция», – заключил Перуашев.
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Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
В среду стало известно, что в Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак.
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Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января
Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 14 января, более точная информация о сроках начала работы воздушной гавани будет позже, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Да, подтверждаем», – прокомментировала РИА «Новости» представитель пресс-службы сообщения в соцсетях о том, что «аэропорт предварительно закрыт до 14 января, более точная информация будет позже».
Однако затем она отозвала свой комментарий. «Коллеги, в течение дня дам точную информацию. Пока не подтверждаем», – заявила она.
Во вторник регистрацию граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостановили в связи с загруженностью. В Минобороны России сообщили, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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