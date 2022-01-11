Главы кабминов Казахстана и России обсудили вопросы экономического сотрудничества

Политолог объяснил самоубийства среди казахстанских силовиков

«Некоторые казахские силовики предали своего президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью. Они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщения о суицидах в силовых структурах Казахстана.

«Многие силовики своим бездействием в разгар погромов предали интересы своего государства и лично президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, – считает политолог Марат Баширов. – Судя по всему, беспорядки в Казахстане стали следствием внутреннего сговора». Президент Токаев начал кадровые чистки в силовых ведомствах – и эти двое офицеров могли свести счеты с жизнью, поскольку против них началось расследование, предположил Баширов.

«Мы пока не знаем фактов, не знаем, оставили или нет эти офицеры предсмертные записки. Но при этом можно предположить, что они действительно совершили предательство. И при этом, видимо, остались людьми чести. Поэтому они и сделали такой личный выбор, как самоубийство», – пояснил эксперт.

Баширов также предположил, по каким причинам офицеры не попытались сбежать из страны, хотя границы Казахстана с соседними республиками довольно прозрачны. «В Казахстане все, что касается чести и кодекса поведения, устроено особым образом. Когда перед обычным гражданским служащим или, например, перед силовиком возникает выбор, бежать ли за границу, человек скорее подумает не о себе, а о близких. Мужчины принимают такое решение, как суицид, чтобы ответственность за их криминальные действия не ложилась потом на плечи не только жен и детей, но и всех, кого он считает родными. Чтобы они не пострадали», – пояснил Баширов.

«В этом плане казахские элиты с точки зрения формирования и внутренних правил чем-то похожи на наши тейпы на Кавказе», – добавил он. «Стоит также отметить, что многие офицеры-силовики, включая тех, кто решился на самоубийство, предположительно находились лишь в середине вертикали предателей. Искать нужно верхушку», – подчеркнул Баширов.

В понедельник стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана. Это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане. По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью.

Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.

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Ранее Токаев заявил , что «государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», действия которых координировал «единый командный пункт». Комментируя эти слова, казахский политолог Марат Шибутов сказал газете ВЗГЛЯД, что бунт мог вспыхнуть из-за раскола в спецслужбах республики. «Некоторые руководители силовых структур были назначены президентом Токаевым. Их лояльность новому главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше, во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил собеседник.

Экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов был задержан спецслужбами страны вместе с «другими лицами» по подозрению в госизмене. Вскоре Токаев уволил Азамата Абдымомунова, занимавшего пост заместителя секретаря Совбеза республики. Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев назвал причиной кризиса массовое предательство чиновников. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было (его) осуществить», – заявил он.

Баширов не верит в версию о том, что волнения стали следствием конфликта между Токаевым и Назарбаевым. «На мой взгляд, персонально между новым президентом и его предшественником нет противоречий. Все-таки Назарбаев сам выбрал Токаева в качестве преемника», – напомнил он. «Другое дело – родственники елбасы, его окружение. Они стали довольно богатыми людьми, и я боюсь, что они могли вляпаться в какие-то закулисные геополитические игры. Вполне возможно, что среди них есть и те, кто пошел против интересов государства, предатели, которых Назарбаев не разглядел. Это его личная трагедия», – заявил эксперт.