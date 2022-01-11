В МГУ пояснили сколько экзаменов удалось сдать девятилетней студентке Тепляковой

В пресс-службе МГУ сообщили о том, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырех, а потом перестала выходить на связь.

По данным пресс-службы, не идут на контакт и ее родители. За первый экзамен студентка получила неуд, а оценку за второй в вузе уточнять не стали, но отметили, что она его сдала. Теплякова учится в МГУ по индивидуальному плану, который ей разработали ее родители, но с 24 декабря девочка перестала посещать сессию.

«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», – добавили в пресс-службе психологического факультета МГУ, передает телеканал «RT на русском».

По данным издания, сдала Алиса только русский язык и получила тройку, а введение в психологию девочка сдать не смогла. Cобеседник добавил, что на занятиях она появлялась только в начале сентября два раза и иногда в Zoom.

Ранее сообщалось, что отец студентки резко ответил на сообщение вуза о пропуске сессии.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.

Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».