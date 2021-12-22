Заслуженный учитель России прокомментировал скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ

«Это, конечно, нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя поведение отца девятилетней первокурсницы МГУ Алисы Тепляковой после экзамена дочери.

Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

«Это, конечно, нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец. Это издевательство над ребенком», – говорит Ямбург.

Он подчеркивает, что в данной ситуации следует сделать правильные выводы как другим родителям, так и вузам. «Это лишний раз доказывает, что раньше 14–15 лет нельзя принимать детей на факультеты. Это против всего: природы, психологии и так далее», – заключил собеседник.

Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.