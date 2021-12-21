Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой

Отец девятилетней студентки МГУ, девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой, сообщает пресс-служба факультета.

Евгений Тепляков, отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней девочки, напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.

«Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.

Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Девочка расстроилась из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала оценку. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководство факультета психологии МГУ им. Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, проводило беседу с отцом ребенка по поводу ее обучения.

До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.