Кремль заявил о заинтересованности Москвы в переговорах по гарантиям безопасности Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой 22 декабря 2021, 13:19

Фото: Первый канал/YouTube

Малолетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова при поступлении в вуз не показала выдающихся результатов, она не смогла выдержать конкурсной процедуры, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых. Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы. Заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер», говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении. Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора. «К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ. Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях». Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм. «Начиная с 8 сентября, Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении. Родители же, не получив изменений в ускорение обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением. «Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета так же вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ. Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ. «В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении. Алисе выставили объективные оценки, которые вызвали «бурную реакцию недовольства» у родителей. В первый раз реакция носила более «эпистолярный характер», но 21 декабря отец девочки решил лично «поправить» процедуру проведения экзамена. Он потребовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме. «Более того, папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», – подчеркнули в вузе. Мужчина обратился в полицию по телефону, приезд правоохранителей позволил «успокоить» мужчину и удержать его от «последующих деструктивных действий». Все это происходило в вестибюле факультета при других студентах и при самой Алисе. Охрана призывала отца к порядку и просила его вести себя спокойно, пыталась не допустить «неадекватных форм поведения» с его стороны, которые «могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета». Проводивших с Алисой экзамены преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. После появления полиции отец вместе с дочерью, которая не выражала жалоб на процедуру экзамена, покинул здание факультета. «Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий», – отмечается в сообщении. Также вуз призвал представителей студентки при планировании ее жизни и учебы учитывать «возрастные и индивидуально-психологические особенности», и специалисты факультета готовы в этом оказать профессиональную помощь. Заслуженный учитель России прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ.

Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами 21 декабря 2021, 13:49

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели. Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории». «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Кадыров объявил ультиматум Эрдогану 21 декабря 2021, 21:54

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парке имени Джохара Дудаева (экс-президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум. «Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», – написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он пояснил, что не представляет себе, как бы Россия могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента». «А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни. Он отметил, что логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции. Кадыров также обратился в МИД России, подчеркнув, что действия Анкары – прямая угроза российско-турецких отношений, развивающихся веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров. Джохар Дудаев возглавил чеченских террористов и объявил себя президентом «Чеченской республики Ичкерия», которую признали в России террористической. Он был убит в 1996 году. Парк в его честь в Турции открыли 10 декабря. Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада 21 декабря 2021, 23:50

Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив. По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине». Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада». «Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт 22 декабря 2021, 00:24

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС. Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия. Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам. Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России. В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе 22 декабря 2021, 04:53

Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности». «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби. Он заявил, что что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг ситуации на Украине. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», – сказал Кирби. В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США. «Мы призываем Россию остановить ложную, провокационную риторику и предпринять значимые шаги к деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», – заявил Прайс. Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу. Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым 21 декабря 2021, 15:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине. «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя 21 декабря 2021, 14:04

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными». Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе 21 декабря 2021, 20:28

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе. «Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского. Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба. Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель. Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России». Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД НАТО: Решение Украины присоединиться к альянсу – не предмет для компромисса с Россией 21 декабря 2021, 17:07

Фото: Christian Marquardt/Global Look Press

Keystone Press Agency

Текст: Александра Юдина

Решение Украины о присоединении к НАТО не является предметом компромисса и переговоров с Россией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ. «Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу... Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь... Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). После драки отец девятилетней студентки обвинил психфак МГУ в удержании дочери 21 декабря 2021, 21:59

Фото: Первый канал

Текст: Вера Басилая

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру. «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. (...) О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», – приводят «Известия» слова Теплякова. По его словам, процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно. Отец Алисы утверждает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако в соответствии с требованиями Алиса должна была ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части. Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам. «Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», – заявил Тепляков, добавив, что намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор. Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки дочери на экзамене. На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете. До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной. Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов 21 декабря 2021, 18:44

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров. Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Олимпийский чемпион Соловьев пострадал, защищая на улице чемпионку Европы по керлингу 21 декабря 2021, 18:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев пострадал после того, как вступился за свою девушку, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова. На спортсмена «не совсем напали», там была «сложная ситуация», сказала Болотова ТАСС. «Он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», – пояснила она. Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что Соловьева госпитализировали после избиения. Соловьеву 32 года, он был победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также фигурист – призер чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.