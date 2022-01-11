В Крыму рассказали о реакции туристов на исполнение украинских песен

В Крыму до сих пор исполняют различные украинские песни, это непривычно для российских туристов, которые впервые приезжают на полуостров, рассказал житель Ялты Михаил.

«Не только в Ялте, но и Крыму в целом часто можно услышать украинские песни, так что ничего необычного в этом для нас нет. Возможно, это непривычно для российских туристов, которые впервые приезжают на полуостров, но точно не для местных жителей. Сегодня в любом заведении можно услышать украинские песни, а в некоторых еще и спеть», – рассказал ФАН житель Ялты Михаил.

По его словам, крымчане до сих пор тепло относятся к украинцам, несмотря на то, что на Украине запрещают все русское и советское. Житель Ялты считает, что люди должны жить в мире и согласии, потому что только так можно добиться прогресса и развития.

Михаил признался, что надеется на скорое налаживание отношений между Украиной и Россией, поскольку все уже устали от нагнетания ситуации, особенно от войны в Донбассе.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке.

Напомним, закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.