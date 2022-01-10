Рябков заявил о необходимости НАТО пойти навстречу российским предложениям

Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.

Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.

«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.

Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.

«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.

«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.

Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.

В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.

«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.

По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.

Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.