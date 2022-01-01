Физический поток газа по «Ямалу – Европе» в Германию не возобновился

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Российское вино прошло испытание импортом и погодой

Российский виноград - это более не экзотика Сергей Мальгавко/ТАСС
2021-й год стал для российского вина переломным. Раньше главной задачей для отечественных виноделов была ценовая конкуренция с импортом, а костяк отрасли составляли крупные хозяйства. Теперь достойное качество могут обеспечить даже небольшие производители, и отечественное вино активно вытесняет иностранное. Как удалось добиться подобного результата? Подробности...
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Путин пригрозил Байдену радикальными мерами

Путин поставил перед Байденом вопрос ребром Adam Schultz/White House/REUTERS,
Алексей Никольский/ТАСС
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ. Подробности...
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России пришло время жить своим умом

Россия готовится жить в новой реальности Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Нам предстоит строить собственные планы и воплощать их в реальность – без оглядки на других. Быть хозяином собственной жизни, пробовать новое, брать на себя ответственность и не позволять страху перед неизвестным подорвать веру в будущее. С новым 2022 годом! Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
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Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Каким вы ожидаете 2022 год?
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    Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена

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    энергетический кризис


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    Физический поток газа по «Ямалу – Европе» в Германию не возобновился

    1 января 2022, 11:01

    Текст: Елена Мирошниченко

    Физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию с 1 января 2022 года пока так и не возобновился, реверс в Польшу при этом вырос в четыре раза, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

    Реноминации на прокачку газа в Германию в утренние часы в субботу выставлены на уровне 584 тыс. кубометров в час. По состоянию на 10.00 мск физический поток в прямом направлении так и не возобновился, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза – до 507 тыс. кубометров в час с около 121,5 тыс. кубометров накануне.

    Напомним, реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжались десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

    Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.


    Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины

    30 декабря 2021, 09:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.

    Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

    «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.

    «Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.

    «Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.

    В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.

    «Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.

    «Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.

    При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».

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    В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России

    29 декабря 2021, 21:36

    Текст: Кристина Цыцура

    В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.

    «Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.

    Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.

    Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.  

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    На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива

    30 декабря 2021, 15:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.

    По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.

    Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.

    «Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.

    По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».

    Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.

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    Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ
    		    30 декабря 2021, 20:02
    Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.

    «Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.

    Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.

    Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

    Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа. 

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    Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
    		    29 декабря 2021, 12:22
    Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
    Текст: Ростислав Зубков

    «Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.

    «На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.

    Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.

    «До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.

    По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.

    «Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.

    «Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».

    Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.

    В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).

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    Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» десятый день подряд
    		    30 декабря 2021, 08:49
    Фото: Виктор Толочко/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

    Накануне Газпром на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на четверг, передает ТАСС.

    При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась.

    Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

    Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.

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    Коментарии (43)
    В Германии ответили на вопрос о сроках сертификации «Северного потока – 2»

    29 декабря 2021, 14:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе ведомства.

    В агентстве заявили, что «наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина (главы агентства Йохена) Хоманна в отношении процесса остаются в силе». Хоманн заявил ранее, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года, передает РИА «Новости».

    До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.

    Напомним,  в ноябре процесс сертификации был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.

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    Коментарии (9)
    Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов
    		    29 декабря 2021, 13:36
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Наталья Ануфриева

    Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен, профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы.

    Биомассой по большей части также отапливаются Вентспилс и Лиепая. С поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы, передает «Прайм» со ссылкой на портал lsm.lv.

    «Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – приводятся слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса.

    По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой является спекулятивной и связана с ростом цен на газ: «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать. Оснований для этого серьезных нет».

    Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта заявила, что спекулятивная ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они готовы обратиться к правительству. Она допускает вмешательство государства, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой необходим.

    Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.

    Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.

    Напомним, Газпром не заказывает прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд. Президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    На «Северный поток – 2» в 2022 году Газпром выделил 22,8 млрд рублей
    		    30 декабря 2021, 19:44
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Газпром принял решение в 2022 году направить 22,813 млрд рублей на финансирование «Северного потока – 2», говорится в материалах, размещенных на сайте холдинга.

    В среду глава Газпрома Алексей Миллер заявил о том, что заполнение газом второй нитки нового газопровода завершено, объект готов к эксплуатации, передает ТАСС.

    Помимо газопровода, инвестиционная программа Газпрома на 2022 год по новым объектам составит 441,119 млрд рублей.

    Инвестиции в строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Ковыкта – Чаянда в 2022 году составят 112,32 млрд рублей.

    Общий объем инвестиций «Газпрома» в 2022 г. составит 1,758 трлн рублей. На реконструкцию объектов капитального строительства планируется направить 1,427 трлн рублей.

    Совет директоров компании одобрил проекты инвестиционной программы и бюджет на 2022 год. 

    Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

    Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение о сертификации оператора «Северного потока –  2» не будет принято в первой половине 2022 году.

    Коментарии (13)
    Цена газ в Европе опустилась ниже отметки в 1 тыс. долларов

    30 декабря 2021, 19:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Котировки на газ впервые с 6 декабря упали ниже порога в 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Январские фьючерсы на газ в Европе в последний торговый день 2021 года продолжают снижаться, цена на открытии чуть превысила 1,1 тыс. долларов, это примерно на 2% ниже расчетной цены накануне (1127,2 доллара), передает РИА «Новости».

    В 19.26 мск стоимость упала до 987,9 доллара, это на 12,2% ниже расчетной цены накануне.

    Стало известно, что Газпром не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.

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    Американские СМИ обвинили Европу в создании энергетического коллапса

    31 декабря 2021, 18:32

    Текст: Наталья Ануфриева

    Просчеты властей стран Запада привели их к масштабному энергетическому коллапсу, это «насмешило» Россию, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон.

    Джонсон указал, что «последствия этого кризиса ощутили почти все, европейские правительства оказались под огнем критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот», передает РИА «Новости».

    Колумнист отмечает, что в таких непростых условиях Брюссель отчаянно пытался нарастить поставки топлива, от которого прежде стремился отказаться уже в течение нескольких лет. Этими действиями Запад изрядно насмешил Россию.

    Кроме того, неумелая политика и близорукость США и Европы также сыграли свою роль в подорожании сырья, напомнил журналист. Либерализация энергетики позволила невидимой руке рынка диктовать закупочные цены на газ, чем поставила под удар многие отрасли экономики, говорится в статье.

    Быстрое восстановление мирового хозяйства после спада пандемии сочеталось с локдаунами в сфере логистики и производства энергоресурсов, это нарушило цепочки поставок товаров и сырья по всей планете и создало зияющую пропасть между спросом и предложением, указал Джонсон.

    Кризисную ситуацию усугубили и экстремальные погодные условия: морозы увеличили потребление газа, штили остановили выработку энергии ветровыми электростанциями, а наводнения разрушили прогнозы по добыче угля, подытожил он.

    Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

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    Миллер заявил об исполненных Газпромом обязательствах перед Украиной по транзиту

    29 декабря 2021, 18:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская компания «Газпром» полностью выполнила свои обязательства по транзиту газа через Украину, заявил глава предприятия Алексей Миллер на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Газпром полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров», – цитирует Миллера РИА «Новости».

    Глава компании отметил, что объем оперативного газа в российских ПХГ и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для России.

    «На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн кубометров, суточные производительности на отбор – 847,9 млн кубометров», – приводит слова Миллера ТАСС.

    По его словам, со второй недели декабря в стране фиксировалось резкое снижение температуры, 23 декабря во всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, это на 9,3 градуса ниже климатической нормы.

    «И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года», – указал он.

    Объем отбора газа из ПХГ России на сегодняшний день составил 12,36 млрд кубометров, при этом российские ПХГ заполнены на 83%.

    Также Миллер подчеркнул, что компания исполняет экспортные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.

    Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.

    До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.

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    На Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ

    29 декабря 2021, 17:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Возрастающая цена на газ может остановить несколько предприятий из отрасли птицеводства на Украине, заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко.

    «Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 гривны (0,05 доллара), то в начале этого года цена составляла 2,11 гривны (0,07 доллара), в ноябре – 4 гривны (0,14 доллара), в декабре – 6,4 гривны (0,23 доллара)», – сказал Карпенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что при заявленных поставщиками ценах за газ на январь себестоимость производства мяса птицы составит 14 гривен (0,5 доллара), в таких условиях предприятия начнут сокращать производство или останавливать его.

    «Наша отрасль является самым большим экспортером на мировые рынки, 40% мяса и 30% яиц экспортируются за пределы государства, и с такими ценами на газ мы станем абсолютно неконкурентоспособными, например, с Россией, Белоруссией, Польшей, Аргентиной», – отметил он.

    Ранее в декабре украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.

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    В Венгрии заявили об отсутствии нарушений по поставкам в Европе со стороны Газпрома

    31 декабря 2021, 08:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны Газпрома, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Газпром «всегда был надежным партнером Венгрии», и «все контакты и сроки, объемы поставок были соблюдены», передает RT.

    «И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что Газпром нарушал свои обязательства по поставкам газа (...) Россия соблюдает те контракты, которые подписывает Газпром с европейскими партнерами», – добавил он.

    Министр также заявил, что жалобы в адрес России со стороны некоторых европейских политиков и обвинения в энергетическом кризисе могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках, но это вопрос коммерции, торговли.

    «Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность (...) Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают (...) Я из своего опыта могу сказать: с Газпромом договориться непросто, но когда вы договорились, можно быть уверенным, что договоренность будет выполнена», – подчеркнул Сийярто.

    Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

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    Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами

    29 декабря 2021, 19:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.

    «Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.

    Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.

    Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».

    Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.

    Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.

    «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

    Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.

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