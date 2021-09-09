В Общественной палате назвали достижения Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Многие вопросы в сфере защиты детей еще несколько лет назад решались не так, как предписывает закон. Кузнецовой удалось добиться единообразия при принятии любых решений, связанных с защитой прав детей, результаты ее деятельности заслуживают самой высокой оценки, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов, подводя итог пятилетней работы Кузнецовой на посту уполномоченного при президенте по правам ребенка.

«Все мы знаем, что детей в Сети могут завлекать в группы с деструктивным контентом, например – в сообщества самоубийц, группы по продаже наркотиков, собрания сторонников АУЕ (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ). Вопросы о том, как защитить детей от подобного контента всегда поднимаются на встречах с родительским сообществом. Эта работа требует тщательной межведомственной координации. И в этом огромную роль играет наш нынешний детский омбудсмен», – пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Артем Кирьянов. Он добавил, что в этой связи Кузнецова также активно занимается совершенствованием службы детских психологов.

Кроме того, Кузнецова уделяет большое внимание вопросам безопасности отдыха в детских лагерях. «Сегодняшние проверочные мероприятия лагерей, в принципе, стали достаточными в плане безопасности», – заявил эксперт. «Наш детский омбудсмен также активно развивает службу «Социальный навигатор», – она воплощает в жизнь идею создания службы с единым телефонным номером. Чтобы родители или дети могли с помощью с помощью этого сервиса быстро получить квалифицированную помощь», – добавил Кирьянов.

«Стоит напомнить: многие вопросы в сфере защиты детей еще несколько лет назад решались не так, как предписывает закон. Это происходило как раз из-за отсутствия координации между ведомствами, а также из-за сильного влияния на государственные и муниципальные органы со стороны родственников детей либо со стороны социальных служб. Кузнецовой удалось добиться единообразия при принятии любых решений, связанных с защитой прав детей. По этому поводу, полагаю, со стороны общественности Кузнецова всегда найдет поддержку. В целом результаты ее деятельности заслуживают самой высокой оценки», – подытожил член ОП.

Как пишет в четверг РАПСИ, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова за пять лет работы убедила власти в необходимости реформировать органы опеки и детских домов, предложила ввести маткапитал для отцов-одиночек и добилась дополнительных льгот для детей-инвалидов.

Особое внимание Кузнецова уделяет совершенствованию социальной сферы. К примеру, она активно работает над проектом «Социальный навигатор», подразумевающий создание службы с единым телефонным номером. Все поступающие на него тревожные сигналы и просьбы о помощи координаторами будут распределяться по соответствующим ведомствам. Пензенская область уже реализует этот проект.

После нескольких ЧП в школах и колледжах в разных регионах страны специалисты аппарата Кузнецовой разработали дорожную карту безопасности образовательных организаций, которая включает в том числе и развитие воспитательного компонента в процессе обучения. По инициативе детского уполномоченного также был проведен в школах мониторинг, выявивший недостатки психологической службы. В результате уже создан федеральный ресурсный центр психологической службы, утвержден план мероприятий реализации концепции развития психологической службы в школе, а также развивается система служб школьной медиации.

Благодаря Кузнецовой введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет: решения этого вопроса уполномоченный добивалась с первого года своей работы.

Про необходимость реформирования органов опеки и попечительства Кузнецова говорила на встрече с президентом в 2020 году, в основу ее предложений легли результаты мониторинга деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, отразившие ряд системных проблем.

Кузнецова также проводила работу, направленную на повышение безопасности в летних детских лагерях. После трагедии на Сямозере омбудсмен организовала мониторинг учреждений детского отдыха, его результатом стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы. В апреле 2018 года президент подписал федеральный закон, направленный на повышение безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления.

По предложению президента Владимира Путина Кузнецова включена в пятерку лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму.