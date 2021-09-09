Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе в Москве Убитые в Кузбассе школьницы первыми заговорили с педофилом Подведены итоги пяти лет работы Кузнецовой на посту детского омбудсмена 9 сентября 2021, 11:22 Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова за пять лет работы убедила власти в необходимости реформировать органы опеки и детских домов, предложила ввести маткапитал для отцов-одиночек и добилась дополнительных льгот для детей-инвалидов. Особое внимание Кузнецова уделяет совершенствованию социальной сферы. К примеру, она активно работает над проектом «Социальный навигатор», подразумевающий создание службы с единым телефонным номером. Все поступающие на него тревожные сигналы и просьбы о помощи координаторами будут распределяться по соответствующим ведомствам. Пензенская область уже реализует этот проект, пишет РАПСИ. После нескольких ЧП в школах и колледжах в разных регионах страны специалисты аппарата Кузнецовой разработали дорожную карту безопасности образовательных организаций, которая включает в том числе и развитие воспитательного компонента в процессе обучения. Особое внимание омбудсмен регулярно уделяет вопросу популяризации позитивного и созидательного контента для подростков. По инициативе детского уполномоченного также был проведен в школах мониторинг, выявивший недостатки психологической службы. В результате уже создан федеральный ресурсный центр психологической службы, утвержден план мероприятий реализации концепции развития психологической службы в школе, а также развивается система служб школьной медиации. В марте этого года при участии Кузнецовой Минпросвещения включило в учебную программу курс «Семьеведение», посвященный обучению семейным ценностям. Кроме того, по итогам вмешательства омбудсмена был подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки. Одновременно Кузнецовой удалось добиться и обеспечения специальным питанием школьников с пищевыми особенностями. Благодаря Кузнецовой введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет: решения этого вопроса уполномоченный добивалась с первого года своей работы. Про необходимость реформирования органов опеки и попечительства Кузнецова говорила на встрече с президентом России в 2020 году, в основу ее предложений легли результаты мониторинга деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, отразившие ряд системных проблем. Кузнецова также доложила главе государства о необходимости реформирования всей системы детских домов-интернатов, деятельность которых, по ее мнению, нуждается в совершенно новом подходе. В результате президент поручил правительству рассмотреть до 1 июля 2020 года вопрос об определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства. Помощь детского омбудсмена отцам-одиночкам из Крыма, которые не могли получить маткапитал после смерти супруги, привела к тому, что Минтруд подготовил соответствующие поправки к закону о материнском капитале. В настоящее время отцы-одиночки могут получить материнский капитал, если мать ребёнка имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Детский омбудсмен всегда выступала за расширение списка орфанных заболеваний. В декабре 2019 года перечень орфанных заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на средства федерального бюджета, был вновь расширен. Также летом 2019 года было подписано постановление правительства, согласно которому упрощена процедура получения инвалидности детьми с инсулинозависимым диабетом: им устанавливается категория «ребенок-инвалид» без указания срока переосвидетельствования до достижения 18 лет. Кузнецова еще в 2016 году обращалась в министерство труда и социальной защиты РФ для решения этой проблемы. Кроме того, она предложила сократить до 1-2 дней экспертизу для установления инвалидности детям. Благодаря обращению уполномоченного к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой было принято решение, что с февраля 2021 года перелет детей-инвалидов и сопровождающего из Дальневосточного федерального округа к месту лечения и обратно оплачивается государством. Ранее такая льгота действовала только в случае, если до места лечения нельзя было добраться на поезде. Также Кузнецова неоднократно обращала внимание на отсутствие в регионах единого подхода к тому, какой должна быть система организации паллиативной помощи, что, по ее мнению, представляется особенно важным, если в семье есть больные дети. В итоге Минздрав разработал законопроект, расширив понятие «паллиативная медицинская помощь», которое помимо непосредственно медицинского вмешательства теперь включает и оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление им ухода. Кузнецова также проводила работу, направленную на повышение безопасности в летних детских лагерях. После трагедии на Сямозере омбудсмен организовала мониторинг учреждений детского отдыха, его результатом стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы. В апреле 2018 года президент подписал федеральный закон, направленный на повышение безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления. Кузнецова также добилась того, что в 2021 году были утверждены новые ГОСТы, обязывающие застройщика устанавливать на абсолютно все оконные конструкции специальные устройства для предупреждения случайного выпадения детей из окон. Кроме того, уполномоченный предложила выделять денежные средства малоимущим семьям с детьми дошкольного возраста для установки запорных устройств на окна. Уполномоченный по правам ребёнка постоянно поднимала проблему детских суицидов и озвучивала неутешительную растущую статистику. Так, в декабре 2018 года был подписан соответствующий закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. В сентябре 2019 года подписано распоряжение правительства РФ об утверждении комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. Еще в 2016 году Кузнецова начала уделять внимание информационной безопасности детей и объявила о формировании рабочей группы по этой теме. В 2018 году правительство наделило Росмолодежь полномочиями по мониторингу сети Интернет на предмет наличия информации, представляющей угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, позже были приняты дополнительные поправки в законы, предусматривающие защиту детей от опасного контента. В сентябре 2021 российские интернет-компании подписали хартию о безопасности детей в интернете. По инициативе Кузнецовой и соответствующему поручению президента летом 2017 года началась работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики. С декабря 2018 года было организовано 15 спецрейсов из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке. В 24 региона возвращен 341 российский ребенок в возрасте от года до 17 лет. Кузнецова несколько раз лично прилетала в Ирак и Сирию за российскими детьми. Свою работу по их возращению на родину она намерена продолжить. По предложению президента Владимира Путина Кузнецова включена в пятёрку лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму.

Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова 8 сентября 2021, 18:56

Фото: alexemelyanenko/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову. «Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести». Тогда, по словам Лаврова, «в ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Милибэнд не только отказывался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Саакашвили как большого демократа». «Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик», – объяснил глава российского МИД.



«Вот, собственно, и все, - сказал министр. - Это была цитата, которая преследовала цель доказать британскому министру альтернативные взгляды на фигуру нынешнего президента Грузии. Все остальное из поведанного на блоге «Дейли телеграф» оставлю на совести анонимных инсайдеров». Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону. Симоньян раскрыла обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева 8 сентября 2021, 13:02

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Погибший в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы во время съемки, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала Симоньян в Telegram. «Погиб как спасатель. Земля пухом», – добавила она. По данным СМИ, сорвавшийся со скалы оператор также погиб. В среду днем стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС. Главный нарколог Москвы объяснил вред пива для мужчин 8 сентября 2021, 15:26 Текст: Алексей Дегтярев

Пиво особенно вредно для мужчин, поскольку содержит фермент, схожий с эстрогенами, заявил главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. «Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно. А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность – у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен», – цитирует нарколога РИА «Новости». По его словам, пиво опасно для мужчин тем, что в нем содержится фермент, схожий с женскими гормонами – эстрогенами. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отмечала, что в любом пиве есть два очень вредных компонента – высокий гликемический индекс и алкоголь. При этом пиво может быть полезным, только если приготовлено из натуральных продуктов. «В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген – женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы», – поясняла эксперт. Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки» 8 сентября 2021, 20:51

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции. «По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе. «Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он. Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию. Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран» 8 сентября 2021, 15:29

Фото: Пушкарев Альберт/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне, заявил гендиректор компании Даурен Муса. «Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», – приводит его сообщение ТАСС. Бизнесмен уточнил, что третий год идет судебное разбирательство о возможном возврате «Бурана» в госсобственность Казахстана, но на данный момент корабль находится в собственности АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». «Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» – отметил Муса. 6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». По информации предприятия, в выездном совещании, прошедшем на Байконуре, также приняли участие специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса и транспортной компании. В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении долга 8 сентября 2021, 12:41

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Информацию о гибели главы ведомства подтвердили в МЧС. «МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В 1984-1986 годах Зиничев проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016 год Зиничев занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, он стал заместителем директора ФСБ. 18 мая 2018 года указом президента Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны. Названы сроки запуска «Северного потока – 2» 8 сентября 2021, 17:22

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется запустить в начале октября, пишут СМИ со ссылкой на источники. Газпром рассчитывает запустить поставки по этому трубопроводу с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg. В начале сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2» 9 сентября 2021, 06:58

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ. По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости». «Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели. Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия). Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы. Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев оценил идею переименования Украины в «Россию-1» 8 сентября 2021, 13:29

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее киевский журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». «Гордон – не журналист, а сотрудник СБУ, нацистский мерзавец и подонок, которого, по идее, надо судить военным трибуналом. Но в целом его предложение хорошее», – отметил тележурналист Владимир Соловьев. По словам собеседника, «номера после слова «Россия» роли не играют, зато российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации – в Одессу, Киев, Мариуполь и так далее». «Никто не сможет ничего возразить, потому что российская армия будет двигаться по территории «России-1», – объяснил он. При этом Соловьев напомнил, что «инициатором переименовывания Украины стал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович». «На это ему в Раде уже вежливо ответили, что «лучше жевать, чем говорить». Но суть в другом – кто этого дебила пригрел на груди? Ведь если его взяли на работу, то вопрос к работодателю – зачем он издевается над психически нездоровым человеком?» – задается вопросом собеседник. «Но если и Гордону дают возможность выступать по этой же теме – значит, это делается с какой-то целью», – считает Соловьев. Он отметил, что «Украина – это государство, которое сложно назвать дружественным России, особенно после того, как выяснилось, что СБУ стоит за организацией теракта на газопроводе в Крыму». «А сегодня американская телекомпания CNN вдобавок ко всему опубликовала информацию о том, что украинские спецслужбы вместе с их американскими кураторами планировали похищение российских граждан. Почему мы как государство на это никак не ответили?» – риторически заключил Соловьев. Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости». Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погибший глава МЧС пытался спасти режиссера Мельника 8 сентября 2021, 14:14

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщили в пресс-службе МЧС. «Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», – сказали в ведомстве ТАСС. Режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемок для нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что Мельник также погиб. Замминистра ведомства Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев поступил как спасатель. «Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Между тем RT в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента Семена Сендерова отметило, что Зиничев «находился на скале рядом со своим оператором». «Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Все это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором – и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», – отметил Сендеров. Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, сотрудничал с МЧС России. Он известен картинами «Новая Земля» и «Территория». Мельник также является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника». В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами» 8 сентября 2021, 13:03

Фото: из личного архива

Текст: Елена Лексина

«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года. «Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?». «Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник. Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита». «В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий. Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минфин США спрогнозировал истощение резервов страны к октябрю 8 сентября 2021, 18:39

Фото: Yin Bogu/Imago/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Существующие у США резервы закончатся в октябре, необходимо будет снова нарастить американский госдолг, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. «Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – цитирует письмо Йеллен законодателям ТАСС. Глава ведомства отметила, что, по последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре». Промедление в вопросе повышения потолка госдолга нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым рынкам, предупредила министр. Напомним, потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. В начале августа министерство финансов начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга. Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев 8 сентября 2021, 22:13 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек. «В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости». Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века. Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России. Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение 8 сентября 2021, 17:04 Текст: Елена Мирошниченко

Минфин России направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. «Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры», – сказал он в кулуарах Московского финансового форума, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны: Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином России были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением Москвы, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.