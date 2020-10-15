Россияне оценили опасность движения АУЕ для общества

Большинство россиян полагают, что криминальное сообщество несовершеннолетних АУЕ, признанное в России экстремистской организацией, представляет опасность для общества, также порядка 85% согласны с провозглашением этой организации запретной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, большинство граждан (79%) уверены, что эта организация представляет опасность для общества, чаще так считают представители старших возрастов: 82% среди 45-59-летних, 87% среди россиян старше 60 лет, лишь 8% придерживаются обратного мнения, остальные (13%) затруднились ответить, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в целом 78% впервые слышат название АУЕ или не знают, чем занимается это движение, другие 22% осведомлены о нем, из которых 5% полагают, что оно связано с пропагандой тюремных ценностей, воровской жизни, бандитского образа жизни, по 4% соответственно – что оно вовлекает молодежь в криминальную среду или что это криминальная субкультура.

При этом более половины россиян (62%) считают проблему распространения АУЕ важной, требующей решения и принятия срочных мер, такое мнение чаще встречается среди россиян возраста 60 лет и старше (72%). Не считают эту проблему важной 19% россиян, чаще молодежь 18-24 лет (35%).

Кроме этого, большинство опрошенных (85%) считает, что признание АУЕ экстремисткой организацией и ее запрет в России – правильное решение.

Как указано в опросе, абсолютное большинство россиян (90%), у которых есть дети или внуки, уверены, что вероятность, что их ребенок попадет в это движение, низкая, этого не случится, лишь 1% считает, что это уже произошло или они видят такую вероятность высокой, 9% затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился в 25 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В августе Верховный суд признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.