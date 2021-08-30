В Госдуме заявили о формирующих негативное отношение к выборам компьютерных играх Кузнецова назвала первую пилотную область для реализации проекта «Социальный навигатор» 30 августа 2021, 20:28 Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор», заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами, отметила она в ходе общения с журналистами по итогам встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений, представителями НКО в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку», – сказала омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что будет отслеживаться и качество предоставления такой помощи. «В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне», – добавила она. По мнению детского омбудсмена, не менее важно развивать формы ранней поддержки и помощи, когда можно буквально не допустить наступления инвалидности того или иного ребенка. В ходе встречи Кузнецова также предложила тиражировать опыт региона по ранней диагностике патологий у детей. Это поможет выявить первые симптомы и передать детей на более глубокие обследования. Такой подход создаст возможности для сохранения здоровья большего количества детей, считает детский омбудсмен. Ранее она отмечала важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. Ранее по предложению президента Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. «Единая Россия» опубликовала народную программу, которую приняли на Съезде 24 августа. С ней партия идет на выборы депутатов Госдумы. Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. В первом разделе в числе других инициатив говорится о создании службы помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» («социальный навигатор»).

Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией 29 августа 2021, 21:50 Текст: Елена Мирошниченко

Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. «Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости». Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши. Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли 29 августа 2021, 23:42

Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press,

Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан «в том числе и с тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк. Он указал на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина». Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3» 30 августа 2021, 17:19

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. «Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости». Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил. Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. В Китае назвали символ дерзости и отваги русских 30 августа 2021, 10:50

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пользователь китайского портала WeChat поделился своим восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией. Так, он призвал не путать шашлык и барбекю, так как первый «символизирует дерзость и отвагу русского народа». И добавил, что даже «дождь и холод русских не пугают», если они решают выехать на природу. По его словам, при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду. В частности, успех его подготовки зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. «В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство», – передает РИА «Новости» слова автора. Особое внимание он уделил традициям, которых придерживаются россияне при жарке, подчеркнув, что этот процесс требует терпеливости, поэтому этим обычно занимаются мужчины. Пользователь заключил, что шашлык по-русски не терпит суеты, а также требует ловкости и зоркости. Ранее в Китае популярные русские закуски сочли «жесткой» едой для «мужественных людей». МВД признало нежелательным нахождение в России пошутившего про русских комика из Белоруссии 30 августа 2021, 13:20

Фото: Вечерний Ургант/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. «Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Белоруссия Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В МВД пояснили, что мужчина не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство. В публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. «МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке», – заключили в ведомстве. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. В отношении Мирзализаде было возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели 30 августа 2021, 09:40

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы, попала на территорию аэропорта, сообщили СМИ. Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), о потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы, передает РИА «Новости». Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет. Руководитель полета российского сегмента рассказал о «дышащей на ладан» МКС 30 августа 2021, 07:52

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. «В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обосновано говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя. На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», – передает РИА «Новости» слова Соловьева. Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. «Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», – сказал он. По словам Соловьева, РКК «Энергия» приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции, финансирование которого начнется с января 2022 года. По словам генконструктора, сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки. Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне. Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция. Эксперт сказал, кто мог нанести ракетный удар по аэропорту Кабула 30 августа 2021, 11:32

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Ракетный выстрел сделали боевики «Исламского государства*», чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу. Одна из пяти ракет, по предварительным данным, достигла своей цели. «Американцы полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане», – уверен полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Сейчас они действуют хаотично, не учитывая политическую обстановку на месте», – добавил он. «Произведя накануне авиаудар по автомобилю, якобы начиненному взрывчаткой, США просто решили показать всему миру, что они остаются великой военной державой и даже контролируют улицы Кабула», – считает эксперт. Он также пояснил, что США нанесли бомбовый удар по жилому массиву, зная, что там проживают в основном мирные граждане. «Это была пиар-акция, призванная реанимировать пошатнувшийся образ США как борца с радикальным исламом. Они всеми силами пытаются оправдать свои промахи борьбой с терроризмом», – полагает Матвийчук. Собеседник считает, что «Талибан» (движение запрещено в России) находится «в щекотливом положении». «Когда они вели войну против США, у них были развязаны руки. Сейчас они пришли к власти и должны каждый свой шаг соизмерять со своими военными и экономическими возможностями. Также они должны предвидеть политические последствия от своих действий», – объяснил Матвийчук. Эксперт полагает, что «Талибан» должен быть осторожен в своих действиях по отношению к США, чтобы избежать новой волны конфликта. Он уверен, что стороны договорятся о сделке – «талибы обеспечат американцам безопасность вывода войск, а США разморозят некоторые финансовые активы и счета талибов». Что касается ракетного обстрела международного аэропорта Кабула, то за этим стоят террористы из запрещенного в России «Исламского государства*», считает эксперт. Он предположил, что используемые ими ракеты «отличаются от тех ракет, к которым мы привыкли». По его словам, «трубы, грубо говоря, начиненные порохом и выстрелившие в направлении определенной цели, тоже могут называться ракетами». «Боевики ИГ* сделали это, чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – резюмировал собеседник. Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО. Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы. В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ. В результате ракетного удара погибли двенадцать мирных жителей, в том числе шестеро детей. Представитель движения «Талибан» Билал Карими осудил действия американцев, заявив, что они нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. Ранее в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о причинах хаотичного поведения США в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Актер из «Ворониных» и «Кухни» Диланян умер во время игры на сцене 30 августа 2021, 15:42

Фото: mosarmteatr.com

Текст: Алексей Дегтярев

Актер и режиссер Артур Диланян скончался прямо во время спектакля на сцене, сообщил Армянский театр. «На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <...> Ощущение кошмарного сна», – цитирует сообщение театра РИА «Новости». Причиной смерти стала остановка сердца, Диланяну было 59 лет. Артур Диланян известен по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два». Украинцев назвали «божьей нацией» 30 августа 2021, 10:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. «Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», – заявила активистка в интервью с «Главредом». Писательница отметила, что украинцы очень искренние и доверчивые, поэтому их любит Бог, но из-за этого многие нации ставят себя выше Украины. Также она добавила, что русские «тырят» украинский борщ, и обвинила их в «краже» матрешек и пельменей у китайцев. Ницой посоветовала соотечественникам «быть зубастыми и выгрызать свое». Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала «московскими дикостями». Ранее Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США 30 августа 2021, 00:42 Текст: Антон Антонов

На побережье штата Луизиана обрушился ураган «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи, сообщила геологическая служба США. Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего уровень Миссисипи поднялся как минимум на 2,1 м, а сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление. Возникла угроза затоплений, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Представитель геологической службы Скотт Перьен сообщил, что в окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Подобная картина наблюдалась и «во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», сказал он. Ураган вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи, около 450 тыс. потребителей остались без электроэнергии, на ремонт электросетей может потребоваться несколько недель. Скорость ветра достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Напомним, в связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек. Лавров указал на ненадежность Запада в качестве партнера 30 августа 2021, 14:16

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Страны Запада показали свою ненадежность в качестве партнеров в двустороннем взаимодействии, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У нас никаких иллюзий нет. Западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы СБ ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения», – заявил Лавров, передает ТАСС. Он отметил, что Россия после «волны рестрикций в 2014 году» решила, что важно полагаться на собственные силы, в том числе в стратегических областях, и в сферах, «касающихся военного промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития экономики». «Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы», – пояснил министр. Также глава ведомства отметил, что представители стран Запада нередко заявляют, что готовы нормализовать связи с Россией, но для этого Россия должна «изменить свое поведение и должна сделать то, то и то». «Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. <...> С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком», – приводит слова Лаврова РИА «Новости». Он добавил, что Москва всегда готова к разговорам на равных. «Хотите разговаривать на равных – милости просим в любой момент, наши двери открыты», – указал министр. Цена на газ в Европе превысила 590 долларов за 1 тыс. кубометров 30 августа 2021, 10:56

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 590 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла 592 доллара, или 49 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северном потоку – 2» уже в 2021 году. Соловьев предсказал судьбу признанного нежелательным в России комика 30 августа 2021, 18:22

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

Не надо переживать за Идрака Мирзализаде. На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать белорусского комика Идрака Мирзализаде персоной нон грата пожизненно. «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точной зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов», – сказал Соловьев. «Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!» Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий. «Это обычный, естественный, правильный ход юридической машины. Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны. Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит. Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было», – пояснил Соловьев. Напомним, МВД в понедельник признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 закона о порядке въезда в РФ. В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. В самом старом модуле МКС обнаружены трещины 30 августа 2021, 03:35

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Космонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря», сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. По словам Соловьева, «несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря». Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться, передает РИА «Новости». Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.