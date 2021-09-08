Политолог: Талибы могли бы назначить дату инаугурации правительства и на другую дату

Если слухи о дате инаугурации подтвердятся, это будет означать, что талибы специально используют этот трагический символизм в пику США, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее СМИ сообщили о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября - в этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт.

«Талибы (Талибан - запрещенная в РФ организация) могли бы назначить инаугурацию на 10 или 12 сентября, от этого для них ничего бы не изменилось», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог указал, что Россия предпочла не обратить внимание на дату инаугурации. Но при этом торопиться с исключением организации из списка террористических Москва не будет, спрогнозировал Кортунов. «Потенциальное представительство РФ на инаугурации – это кредит Москвы талибам с тем, чтобы афганское правительство в будущем стало инклюзивным и включило не только представителей «Талибана», но и представителей других политических или конфессиональных групп», – пояснил эксперт.

Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября, сообщил в среду РИА «Новости» источник в «Талибана». При этом официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что не располагает информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября, передает ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне представителя посольства. Спикер СФ указала, что с пришедшими к власти в Афганистане талибами надо вести рабочий диалог, однако делать выводы о том, как будет работать новое правительство страны, пока рано. «То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана – это факт, его отрицать невозможно», – пояснила сенатор.

20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке и погибли 2977 человек и 19 террористов. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.

Напомним, представители «Талибана» сообщили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.