СК начал допрос управляющей компании взорвавшегося дома в Ногинске

Следователи начали допрашивать руководство управляющей компании и организаций, обслуживающих газопровод дома в Ногинске, где произошел взрыв, сообщил Следственный комитет России.

«Осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК уточнили, что из-за взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по третий этаж, частичное разрушение здания с пятого по третий этаж.

«В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия», – указали в СК.

Ранее источник сообщал, что местонахождение трех взрослых и ребенка после взрыва в Ногинске до сих пор не выяснено.

До этого отмечалось, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Перед этим из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины. Пострадавшими числятся 15 человек.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.