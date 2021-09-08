СК начал допрос управляющей компании взорвавшегося дома в Ногинске

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8 сентября, среда | Последнее обновление — 18:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы сроки запуска «Северного потока – 2»
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Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей.
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Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал.
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Твое тело не является твоим делом. А значит, и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК начал допрос управляющей компании взорвавшегося дома в Ногинске
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Следователи начали допрашивать руководство управляющей компании и организаций, обслуживающих газопровод дома в Ногинске, где произошел взрыв, сообщил Следственный комитет России.
«Осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В СК уточнили, что из-за взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по третий этаж, частичное разрушение здания с пятого по третий этаж.
«В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия», – указали в СК.
Ранее источник сообщал, что местонахождение трех взрослых и ребенка после взрыва в Ногинске до сих пор не выяснено.
До этого отмечалось, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Перед этим из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины. Пострадавшими числятся 15 человек.
В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.
На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2»
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня».
«Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня».
Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
МИД заявил о «причудливых» условиях США для переговоров на неделе ГА ООН
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Вашингтон сформулировал причудливые условия для проведения двусторонних контактов делегаций на неделе высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Формат мероприятий на Генассамблее довольно причудлив: американские организаторы мероприятия сформулировали целую серию рекомендаций и условий проведения контактов двустороннего плана в ходе пребывания делегаций на сегменте высокого уровня. Программа министра в Нью-Йорке сейчас формируется, обсуждается, мы пока не готовы никакие комментарии по содержанию давать, это преждевременно», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Так Рябков ответил на вопрос, возможна ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях недели высокого уровня ГА ООН.
Ранее стало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Так, 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября. Также 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Байден назвал новую экзистенциальную угрозу для США и всего мира
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Климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу для США и всего мира, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана «Ида».
«Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас «красный код», страна и мир в опасности», – приводит ТАСС слова Байдена на митинге в нью-йоркском районе Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN.
«Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», – отметил Байден.
По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.
В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических, политических задач и переформатирования рынка.
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Симоньян раскрыла обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева
Погибший в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы во время съемки, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала Симоньян в Telegram.
«Погиб как спасатель. Земля пухом», – добавила она.
По данным СМИ, сорвавшийся со скалы оператор также погиб.
В среду днем стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС.
На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев.
Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине.
На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях
Министр иностранных Дел России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба «Помахал мне», пользователи монтируют видео с главой ведомства, в котором отвечают ему на приветствие.
Чтобы принять участие во флешмобе, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне, передает РИА «Новости».
Сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.
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За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
Украину захотели переименовать в «Россию-1»
Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2».
Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».
«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой.
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении долга
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Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Информацию о гибели главы ведомства подтвердили в МЧС.
«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.
В 1984-1986 годах Зиничев проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
С июня 2015 года по июль 2016 год Зиничев занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, он стал заместителем директора ФСБ.
18 мая 2018 года указом президента Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.
Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.
Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой
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Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность, которую та продемонстрировала в интервью Ксении Собчак.
«У Насти Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram. Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее в каком веке жил Петр Первый (ответ Ивлеевой – в 16, верный ответ – в 17-18 – прим. ВЗГЛЯД), какая фамилия была у Петра (ответ Ивлеевой – Рюрикович, верный ответ – Романов) и кто написал «Отцы и дети» (ответ Ивлеевой – Толстой, верный ответ – Тургенев) – и понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем», – написал Прилепин в Telegram.
Он указал, что за первое полугодие 2021 года Ивлеева заработала 2,7 млн долларов. «Она самый богатый блогер в России. Я хочу сломать эту вот, такую вот Россию. Я хочу другую Россию», – добавил Прилепин.
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Напомним, Ивлеева стала героиней интервью Собчак. В ходе беседы блогер не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. В частности, она не вспомнила, когда правил Петр I, кто написал роман «Отцы и дети», а также профессию известного театрального режиссера БДТ Товстоногова.
Сама Ивлеева позже оправдалась свой провал. «Я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!» – заявила она, передает «Царьград».
Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии
Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».
Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.
«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.
Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой.
Зеленский ввел санкции против российского подполковника
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».
Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.
Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий.
Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии
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Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград».
Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Погибший глава МЧС пытался спасти режиссера Мельника
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», – сказали в ведомстве ТАСС.
Режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемок для нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что Мельник также погиб.
Замминистра ведомства Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев поступил как спасатель. «Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Между тем RT в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента Семена Сендерова отметило, что Зиничев «находился на скале рядом со своим оператором».
«Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Все это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором – и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», – отметил Сендеров.
Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, сотрудничал с МЧС России. Он известен картинами «Новая Земля» и «Территория».
Мельник также является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника».
В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства.
МИД выразил решительный протест послу Эстонии
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Москва заявила решительный протест послу Эстонии в связи с невыдачей визы российскому дипломату и примет соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в российской столице, заявили в МИД.
«8 сентября послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа с.г. в визе российскому дипломату», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. «Не мы начали эту «визовую войну», а Таллин, еще в январе с.г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле с.г. в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции», – подчеркнули в МИД.
«Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам – вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать», – указали в министерстве.
Ранее в эстонском МИД сообщили, что Таллин решил не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата.
Напомним, 15 июля Эстония объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата.
Перед этим в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата и обязали покинуть Россию. Эстония пообещала «симметричный ответ».
Макфол назвал способы уничтожения НАТО Россией
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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал некоторые способы уничтожения НАТО, к которым, по его мнению, якобы может прибегнуть Россия.
По мнению бывшего посла США в Москве, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, «нежели конфликты между странами» в альянсе, передает РИА «Новости».
Он признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО» – «не просто страны Балтии – но Балканы». «Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет», – уверен бывший американский посол.
«Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», – пофантазировал Макфол.
«Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка», – заявил экс-посол.
Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.
«Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», – добавил он.
Ранее бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России.
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