«Мастерская новых медиа» обучит медийщиков и блогеров со всей России

В «Мастерской новых медиа» стартовал второй образовательный поток по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций. Ожидается, что программу, организованную АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж», пройдут около 150 слушателей из российских регионов.

«Те люди, которые будут делиться со слушателями «Мастерской новых медиа» своими знаниями, – это не просто аксакалы журналистики, которые когда-то хорошо работали, а сейчас будут рассказывать азы о том, как это было в медиа в 90-ых и нулевых годах. Мастера программы – это люди, которые на протяжении последних 20 лет являются номер один в медиа и доказывают это своей работой каждый день», – сказал на церемонии запуска второго потока слушателей «Мастерской новых медиа» заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

По его словам, «одно из ключевых направлений развития медиа – борьба с фейками и непроверенной информацией. Современный медиа-специалист должен обладать компетенцией для решения двух задач: создавать интересный контент, чтобы читатели приходили на их ресурс, и чтобы публикуемая информация на этих ресурсах была проверенной и не вводила в заблуждение людей. Это сейчас запрос общества».

Участниками второго потока образовательной программы стали представители 33 российских регионов из всех федеральных округов, впервые в Мастерской участвуют, в частности, представители Сахалинской и Астраханской областей, Еврейской автономной области, Адыгеи, Крыма и других. Со слушателями будут работать мастера: редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

Слушатели запишут авторские стримы для Telegram-каналов, научатся работе в прямом эфире в одной из самых современных телевизионных студий страны и отработают приемы импровизации в условиях прямого включения, сообщили организаторы.

В свою очередь генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил высокий уровень удовлетворенности программой со стороны участников первого потока. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне подготовки и качестве обучения.

«В маркетинге существуют методики оценки удовлетворенности и лояльности. Есть определенная логика, что 10 баллов не ставит никто, и если люди действительно довольны, то они ставят 7 или 8, 9 – это прямо классно и очень понравилось. Те, кто находятся в категории от 7 до 9 баллов, становятся ретрансляторами, они готовы рекомендовать другим и нести это дальше. Наш индекс удовлетворенности слушателей по итогам первого модуля первого потока, на минуточку, составил 9,2. Такого не бывает, нам сказали. Все благодаря харизме наших мастеров, уникальному подбору спикеров и тому, что это нечто новое, не похожее на традиционное образование», – рассказал Гореславский.

По его словам, «участников второго потока все это ждет, и очень важно весь полученный сейчас заряд не потерять за три недели между модулями».

Первый модуль программы посвящен формированию личного бренда в медиа. Участники узнают об инструментах формирования и продвижения бренда автора в новых медиа, а также о том, как управлять аудиторией и впечатлением. Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. В программе предусмотрена межмодульная работа – выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую поддержку института и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.

Впервые о программе заявил на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций, в рамках которой блогеры и медийщики будут учиться работе с информацией и освоению новых форматов подачи контента. Первый поток программы стартовал в Москве 26 августа.