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На принимающей афганских беженцев военной базе США обнаружили корь
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Случай кори выявили на военной базе Форт-Маккой в американском штате Висконсин, где принимают беженцев из Афганистана, сообщили американские СМИ.
Ранее Пентагон заявлял, что США на базе Форт-Блисс могут разместить порядка 10 тыс. эвакуированных, еще несколько тысяч афганцев может принять другая база Форт-Маккой в штате Висконсин, а также порядка 2 тыс. афганских переводчиков и других лиц уже разместили на базе Форт-Ли в штате Вирджиния. Минобороны США впоследствии сообщило, что готово размещать беженцев из Афганистана на четвертой военной базе – Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Телеканал не указывает, является ли заболевший гражданином Афганистана.
«Всех, кто находился в контакте с инфицированным человеком на базе, изолировали, проводятся постконтактная профилактика и вакцинация», – передает РИА «Новости» текст электронного письма, предназначенного для правительственных ведомств.
Согласно документу, «на данный момент» Форт-Маккой не принимает беженцев, поскольку корь крайне заразна.
Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.
Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану
Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане.
Объявлен состав нового правительства Афганистана
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Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщили СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).
«Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы разъяснили отношение к международному праву
Правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы, говорится в заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады.
Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от «иностранного владычества» и призвал временное правительство, состав которого был объявлен во вторник, начать работу «как можно скорее», передает ТАСС.
Верховный лидер движения подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые «не находятся в противоречии с исламским правом». «В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», – приводит Reuters выдержки из первого заявления главы радикалов.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Эксперт: В состав нового правительства Афганистана вошли ветераны «Талибана»
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Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Талибы могут потом сказать, что это были промежуточное назначение администрации и мы ее поменяем. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя назначение нового правительства Афганистана.
«В состав нового правительства Афганистана вошли в основном ветераны «Талибана» (радикальной группировки, запрещенной в России). Причем, почти все они – пуштуны. Только 1-2 человека – представители других этносов, но и они давно состоят в движении, так что их тоже можно считать ветеранами. Поэтому эту администрацию вряд ли можно назвать инклюзивной», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Однако уже в обозримом будущем состав кабинета министров может измениться. «Неслучайно, представитель талибов, новый министр Забиулла Муджахид оговорился, что нынешняя администрация, возможно, – временная. Очевидно, что при формировании кабинета возникли серьезные противоречия между военным и умеренным крылом «Талибана», а с другой – в обществе быстро растет недовольство из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Именно поэтому талибы решили объявить хотя бы такой состав администрации, чтобы добиться хоть какой-то помощи из-за рубежа и выйти из изоляции», – пояснил собеседник.
Судя по списку новых министров, полагает Нессар, пока верх взяли радикалы, – и это ставит под большой вопрос возможность признания новых властей международным сообществом. «Если за рубежом откажутся признать правительство талибов, то может повториться сценарий 90-х годов: власти Афганистана будут зависеть от одного-двух государств, которые начнут диктовать свои условия. Скорее всего, это будут Пакистан и Катар. Вполне возможно, что и Китай начнет оказывать давление на Кабул через Исламабад», – прогнозирует эксперт.
Чтобы сделать правительство более инклюзивном, сбалансированным, при нем может появиться совет примерно из дюжины авторитетных старейшин – во главе с духовным лидером. Именно в этот орган могут войти представители различных племен, в том числе и те, кто сотрудничал с США – экс-президент Хамид Карзай и экс-глава правительства Абдулла Абдулла. «Вот почему талибы оставляют себе возможность для маневра, – в случае международного давления они могут добавить в правительство новых людей. Но силовой блок, МИД и другие ключевые посты они никому из представителей племен не отдадут», – подытожил Нессар.
Напомним, во вторник представители «Талибана» сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Как уточняет ТАСС, мулла Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН. Он включен в перечень 25 января 2001 года, поскольку, будучи одновременно первым заместителем председателя cовета министров, министром иностранных дел и губернатором Кандагара талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности ООН, касающиеся актов и «деятельности талибских властей». Об этом говорится на сайте Совета Безопасности всемирной организации.
По информации пакистанской газеты News, высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров «Талибана». Ахунд является главой влиятельного органа талибов – Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара – «колыбели» талибов.
Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Россия получила приглашение на объявление состава нового правительства Афганистана
Российская сторона получила приглашение на церемонию объявления нового состава правительства Афганистана, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов сообщил, что посол России в этой стране Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления нового правительства Афганистана, передает ТАСС.
Представитель талибов (движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим) сообщил, что объявление нового состава афганского руководства пройдет во вторник.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В Кремле отреагировали на создание нового правительства Афганистана
Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, объявленное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства, и что дальше будет происходить в Афганистане», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, во вторник талибы объявили новый состав правительства Афганистана.
Ранее представитель Кремля заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Талибы отказались поддерживать дипотношения с Израилем
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля, заявил представитель талибов Сухейль Шахин.
«Что касается Израиля, мы не хотим иметь дипломатических отношений с ним. Мы намерены выстраивать отношения с другими странами, Израиль не входит в их число», – заявил Шахин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что движение приветствует отношения со всеми региональными государствами, странами, соседствующими с Афганистаном.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В Вашингтоне решили не торопиться с признанием «Талибана»
Соединенные Штаты пока не спешат с признанием власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что мировое сообщество будет наблюдать за талибами, признание будет зависеть от того, разрешат ли они американцам и другим иностранцам покидать Афганистан, разрешат ли они тем, которые хочет покинуть страну, выехать, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Глава МИД Катара рассказал о ситуации с восстановлением работы аэропорта Кабула
Договоренность с представителями захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) по восстановлению работы аэропорта Кабула пока не достигнута, заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Мы решили множество проблем в аэропорту Кабула, однако пока не достигли договоренности о перезапуске (работы) аэропорта», – отметил катарский министр, слова которого приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее представитель талибов заявлял, что аэропорт Кабула может возобновить работу в ближайшие дни при финансовой помощи Турции и Катара. Однако первый же внутренний рейс после отъезда иностранных военных из аэропорта Кабула был отменен.
Песков: Россия не принимала решений о признании талибов
Москва не принимала решений о признании движения «Талибан» (запрещено в России), российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать приглашение талибов в адрес российской стороны поучаствовать в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана.
Песков подчеркнул, что для Москвы важно понять, как будет выглядеть политическая система в Кабуле при талибах «и в системном, и в персональном плане», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ
В конце августа в аэропорту Дубая были задержаны семеро вооруженных американцев, которые пытались въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием». Позднее задержанных освободили под залог, передает РИА «Новости».
«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», – говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
Ранее издание Fox News со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности.
Фронт национального сопротивления не признал правительство Афганистана
Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать сформированное талибами (члены запрещенного в России радикального движения «Талибан») временное правительство и объявил о продолжении борьбы против движения, сообщается в заявлении ФНС.
«ФНС считает объявление «Талибаном» (радикальное движение запрещено в России) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу,» – приводит текст заявления ТАСС.
Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира». Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.
Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана
Китайское правительство готово к диалогу с новым кабмином Афганистана, созданным движением «Талибан» (запрещено в России), заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», – сказал он, передает ТАСС.
Он также отметил, что Пекин надеется на создание толерантного правительства в Афганистане при талибах. «Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму», – сказал он.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан» планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля. Кроме того, «Талибан» пригласил представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.