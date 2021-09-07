«Зеленые» призвали снижать предельно допустимые концентрации вредных веществ в России

Российская экологическая партия «Зеленые» призвала к пересмотру предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосфере исходя из их реального воздействия на здоровье населения и качество жизни.

«Пора уже признать то, что очевидно для всех, кроме контролирующих органов: многие заболевания напрямую зависят от экологической обстановки. До сих пор формулировки очень обтекаемые, мол, экология оказывает влияние. А то, что в Челябинской области уровень онкозаболеваний в 2,5 раза выше, чем на Чукотке и в Ямало-Ненецком округе, это, видимо, совпадение», – заявила член президиума «Зеленых» Александра Кудзагова, слова которой приводятся на сайте партии.

Она также отметила, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ постоянно повышают. В 2019 году санитарно-эпидемиологическая служба России и Роспотребнадзор в очередной раз резко повысили нормы содержания в воздухе формальдегида, диоксида азота и метилмеркаптана. Эти вещества характерны для выбросов мусорных полигонов, некоторых предприятий металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.

«Нынешняя предельно допустимая концентрация метилмеркаптана в воздухе в 660 раз превышает норматив 1999 года! И в полтора-три раза превышает порог восприятия запаха этого вещества человеком. Проще говоря: пахнет невыносимо, а ПДК не превышены. Зато после того как ПДК ослабили, статистика «улучшилась»: теперь от повышенных концентраций могут пострадать всего 20 миллионов человек вместо 50-ти, как раньше», – объяснила эколог.

Партия «Зеленые» настаивает на снижении предельно ПДК вредных веществ в атмосфере исходя из их реального воздействия на здоровье населения. Также партия предлагает разрабатывать индивидуальные ПДК для регионов или отдельных территориальных зон с учетом особенностей климата и ландшафта, влияющими на рассеивание вредных веществ.

«Если несколько предприятий локализованы в одном месте, то их суммарные выбросы не должны превышать ПДК. Если речь идет о размещении новых производств, то решение, какие виды промышленности можно размещать на данной территории, какие ей устанавливать допустимые выбросы и сбросы, должно приниматься только на основе полноценной экологической экспертизы, – уверена Кудзагова.

Партия также настаивает на введении повсеместного автоматизированного мониторинга воздуха. Его данные должны быть максимально публичными и оперативно размещаться на сайтах местных администраций.