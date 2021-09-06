В Минпромторге не увидели ценового сговора торговых сетей на овощи

Основанием для проверок Федеральной антимонопольной службой (ФАС) крупнейших российских торговых сетей мог стать рост цен на овощи «борщевого набора», но торговая наценка на эту продукцию у ретейлеров небольшая, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«У коллег из антимонопольной службы могут быть любые основания для сомнений, они высокопрофессиональные и компетентные специалисты. Но я, честно говоря, не верю в ценовой сговор. Я хорошо знаю торговую отрасль, знаю крупный и средний ретейл, который составляет порядка 50% российского рынка. И я очень удивлюсь, если подозрения ФАС будут обоснованы», – цитирует РИА «Новости» Евтухова.

По его словам, на решение о проведении проверок повлиял прежде всего рост цен на «борщевой набор». «Он действительно в этом году был очень сильный, такого не было никогда. И надо задать вопрос: кто формирует цену товара – производитель, либо торговая сеть ставит большую наценку?» – добавил замглавы Минпромторга.

Также он отметил, что торговая наценка сетей на овощи – совсем небольшая, а у некоторых ретейлеров она бывает даже отрицательной. Замминистра пояснил, что торговые сети, конкурируя друг с другом за клиентов, не могут себе позволить ставить высокую торговую наценку на востребованные товары.

«Если у кого-то есть вопросы, какая маржинальность у наших ретейлеров, то крупнейшие компании, которые являются публичными, публикуют финансовую отчетность. Если изучить ее, можно увидеть, что рентабельность торговых сетей в среднем 5-7%», – отметил Евтухов.

Кроме того, он добавил, что ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, в отношении сахара и подсолнечного масла ранее вводились соглашения о фиксации цен.

«Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы», – отметил замминистра.

По его словам, цены на овощи «борщевого набора» снижаются существенным образом, на это влияет урожай и сезонный фактор. Также Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако в настоящее время наблюдается пауза.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе.

Напомним, президент Владимир Путин поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети. В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится.

ФАС пригрозила торговым сетям штрафом на 600 млрд рублей после жалоб на рост цен.