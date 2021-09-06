Япония заявила о важности участия России в диалоге по Афганистану

Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Наша позиция заключается в том, чтобы находиться в тесном контакте с мировым сообществом и странами региона по вопросам, касающимся в том числе безопасного перемещения людей, желающих покинуть Афганистан, гарантий безопасности для гуманитарной помощи и антитеррористических мер. Обсуждение этих проблем с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, имеет важное значение для установления мира и стабильности в Афганистане», – сказал он, передает ТАСС.

В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что Москва получала сигналы от Парижа и Берлина относительно возможности некой встречи по Афганистану, однако речи о проведении ее в формате «большой семерки» не шло.