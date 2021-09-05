Массовая драка в Твери оказалась побоищем футбольных фанатов «Зенита» и «Спартака»

Футбольные фанаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в Твери, в драке участвовали около 60 человек, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Тверской области.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в драке участвовали около 60 человек, 11 из которых были задержаны. В результате потасовки семь человек получили различные травмы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности всех причастных.

Отмечается, что один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи. По данным Рен ТВ, со стороны «Спартака» в драке участвовали в основном фанаты из Твери.

Источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что драка была запланирована. По предварительным данным, болельщики «Спартака» поджидали оппонентов за территорией стадиона и старались избегать видеокамер.

Ранее футбольные фанаты-неонацисты начали массовую драку неподалеку от Минска, в отношении них составили административные протоколы.