Россиян предупредили о риске инфицирования через смартфон

На поверхности смартфона может находиться множество опасных микробов, сообщила врач-инфекционист Наталья Очинская.

Как рассказала эксперт агентству «Прайм», в рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. «Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза», – добавила врач, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея.

В ходе эксперимента ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей. Они установили, что смартфоны – настоящие рассадники опасных бактерий.

Бактерии могут стать причиной ряда серьезных заболеваний. Например, кожных и кишечных инфекций, пневмонии и менингита. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.

Очинская рекомендовала очищать поверхность мобильного телефона минимум один раз в день. Перед процедурой очищения смартфона нужно отключить от сети.

«Для этого можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой; специальные средства для дезинфекции гаджетов», – уточнила врач-инфекционист.

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