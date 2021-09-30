В Счетной палате предложили ежегодно выплачивать к школе 20 тыс. рублей Стало известно о «рекордном» росте никотиновой зависимости среди детей 30 сентября 2021, 17:14 Текст: Вера Басилая

Никотиновая зависимость среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет, сообщила научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОЗ) Минздрава России Галина Сахарова. «Через пять лет после появления на рынке электронных сигарет, то есть в 2015 году, глобальный опрос молодежи был повторен, и уже всего-навсего 9,3% школьников курили обычные сигареты, но 8,5% школьников начали употреблять электронные сигареты. И вот среди потребителей и табака, и электронных сигарет более 64% школьников уже имели признаки высокой степени никотиновой зависимости. Несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди потребителей-школьников выросла в шесть раз», – цитирует ТАСС Сахарову. Она пояснила, что никотиновая зависимость у курильщиков электронных сигарет развивается гораздо быстрее и более ярко выражена, чем у потребителей обычных сигарет. Согласно данным глобального опроса молодежи 13-15 лет, который был проведен за пять лет до появления электронных сигарет на рынке, распространенность курения сигарет среди подростков 13-15 лет была около 25%, но только 10% курильщиков имели признаки высокой степени никотиновой зависимости. Ранее специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев заявил, что безопасность вейпов, растиражированных в последнее время как якобы легкий способ отказаться от никотина, подверглась сомнению: у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом.

Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса 29 сентября 2021, 18:14

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене. «Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции. Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости». Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Стали известны подробности дела вице-президента Сбербанка Раковой 30 сентября 2021, 07:17

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Следственные действия по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник РИА «Новости» описал предполагаемую фабулу преступления: «Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». В качестве подрядчика, уточнил он, был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка» (официальное название – Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. «Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», а деньги выплачены необоснованно», – рассказал источник. Он уточнил, что обыски прошли не только у Раковой, но и у ее окружения – у тогдашних руководства ФНФРО и руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них в домах и рабочих кабинетах. В среду бывшую заместительницу главы Минпросвещения Марину Ракову вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом 30 сентября 2021, 09:06 Текст: Евгения Шестак

Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. «Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда». По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться. Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Европа попросила у России больше угля 30 сентября 2021, 10:32

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ, сообщает Bloomberg. «Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», – сообщили представители двух российских угольных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Источник отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения. По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн. «Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России. В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка не явилась на допрос 30 сентября 2021, 11:45

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Бывшая замминистра просвещения России, ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах. «Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», – рассказал источник РИА «Новости». По его словам, «в настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу России пока не пересекала». «Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУ МВД по городу Москве», – добавил источник. Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. На рабочем месте Раковой и дома прошли следственные действия. По данным источника, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения – у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. Установлена личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом 30 сентября 2021, 11:19 Текст: Наталья Ануфриева

В убийстве трех студенток в городе Гай под Оренбургом заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек, сообщили знакомые с ситуацией источники. В сообщении Telegram-канала 112 указывается, что, по предварительным данным, подозреваемый Анвар С. встречался с 17-летней погибшей Айгиз У. Ее тело было найдено во дворе, в 100 метрах от дома. Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на другие источники, что полицейские разыскивают не Анвара С., а его брата – 23-летнего Ильнара, который и был молодым человеком одной из убитых. Авторы канала также утверждают, что им удалось связаться с Анваром С., который заявил, что уже давно не общался с убитыми студентками, а в среду и в четверг находился в Уфе. Между тем на сайте Следственного комитета появилось видео, снятое возле дома и в квартире, в которой жили убитые студентки. На кадрах видны следы пожара в квартире, а на кухонном столе – несколько бутылок, предположительно, из-под пива и раскрытый ноутбук. Двор дома огорожен сигнальной лентой. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. Также глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, передает РИА «Новости». «Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь», – цитирует пресс-служба слова Хабирова. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться. Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. В Британии предрекли Европе драку за российский газ 30 сентября 2021, 09:59

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости». Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски». «Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ. Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями. «Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi. «Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk. «Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho. Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 08:30

Фото: GLEB GARANICH/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Зоолог порекомендовал «вести себя как дерево» при встрече с лисой в городе 29 сентября 2021, 18:19

Фото: Yui Mok/PA Images/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

При виде дикой лисы в городе следует уйти от контакта, не пытаясь поймать, приблизиться или потрогать животное, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, зоолог Илья Володин, комментируя обнаружение данного зверя на территории Сретенского монастыря в Москве. На территорию Сретенского монастыря в Москве забежала лиса, которую самостоятельно поймать священникам не удалось, поэтому они обратились в экстренные службы за помощью, передают «Известия». Ранее лисиц также видели в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», «Измайлово» и других зонах столицы. «Лисы в городе – это не нонсенс, а обычное явление, они в том числе и в Москве всегда были, просто новости об этом стали реже публиковаться, вот все и забыли. Это везде, это нормально для мегаполиса. У нас и кабаны живут», – говорит Володин. Он отмечает, что нередко данные животные заражены бешенством, а поэтому они могут представлять опасность для человека. В целом горожанам следует относиться к лисам в столице, как к любому другому дикому зверю. «Вести себя нужно с ними, как с диким зверем. Это не из зоопарка лисы. Соответственно, при виде животного следует уйти от контакта. Ни в коем случае не стоит лезть или как-то мешать ему, не нужно пытаться поймать, погладить или покормить. Вообще не подходить. Можно постоять вдалеке и посмотреть на лисицу, как она себя ведет и что делает. Не более того», – рекомендует зоолог. Он подчеркивает, что те лисы, которые заходят из леса в город, людей ни во что не ставят и не боятся их. Поэтому лучшая тактика в таком случае – «вести себя как дерево», без резких движений, не трогая зверя. Если же животное без какой-либо причины ведет себя странно и агрессивно, а также находится за пределами парка, леса или другого природного объекта, то следует сообщить об этом в экстренные службы, заключил специалист. В мае на территории детского сада в Москве нашли семейство лис. Сотрудники пожарно-спасательного столичного центра поймали животных и передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, после чего их пообещали отпустить в естественную среду обитания. «Роскосмос» рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя 30 сентября 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом. В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка. «Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации. «Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации. Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик». На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции. Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения. Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих 30 сентября 2021, 15:03

Фото: Руслан Бобиев/Вконтакте

Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе. На фото, которое Бобиев распространил в TikTok и Instagram, блогер и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить», пишет Sputnik Таджикистан. «Контент» был выпущен 29 сентября, уже на следующий день появилась информация о задержании Бобиева. В настоящий момент страницы блогера в Instagram и TikTok либо скрыты, либо удалены, но по Сети распространяется скриншот провокационного фото. Реакция общественности не заставила себя ждать. Открытое обращение по опубликованному контенту выложил в соцсетях и ЖЖ Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем, так как материалы таджикского блогера носят характер нарушения ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 17.12. КоАП РФ. Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 12:38

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. «Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске. «Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик. Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник. Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник. Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе». Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать. В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 11:34

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, которые «вынудят ее прекратить агрессию». «Они говорят это каждый месяц с 2014 года. Таким образом они просто напоминают о себе», – уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Какие проблемы они могут создать России? Разве у них появилось ядерное или гиперзвуковое оружие? Или армия выросла до 2 млн человек и денежно-валютные запасы сравнялись с американскими? – задается он вопросами. – Ничего такого не произошло. Кроме того, России всегда есть, чем ответить». По словам сенатора, все заявления украинских политиков – «это пиар-шоу». «Надо же показать обществу, что они хоть чем-то занимаются. Вот они и говорят, что будут создавать проблемы России, – полагает Климов. – Может, плюнут в нашу сторону или к бабке сходят. Может быть, отбросы выльют на границе с Россией, чтобы к нам запах шел. Я не знаю, какие проблемы они собираются нам создать. Все варианты они обсудили уже множество раз». «Теоретически Украина может начать полномасштабную агрессию в Донбассе. Но тем самым они создадут проблемы не нам, а себе, потому что Донбасс, согласно международному праву, входит в состав Украины, а начинать полномасштабные военные действия против собственного населения – это проблема куда серьезнее, чем пытаться как-то напугать Россию», – резюмировал собеседник. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 03:01 Текст: Антон Антонов

И.о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции, сообщила полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать, передает РИА «Новости». В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Напомним, полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.