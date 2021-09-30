В Кремле обеспокоены нанесением Украиной «ударов по собственным гражданам» Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным окончательное решение проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.

Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану 29 сентября 2021, 18:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС. В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции. Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. Турция заступилась за «Серых волков» перед США 29 сентября 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Анкара выразила беспокойство в связи с тем, что США могут причислить к террористическим группировкам молодежную организацию турецких националистов Bozkurtlar/Ulku Ocaklari («Серые волки»/«Очаги идеала»), заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. Бильгич выразил сожаление в связи с тем, что в «тексте поправок к закону США о национальной обороне» есть требование к Госдепу «подготовить отчет о том, является ли» организация террористической. Анкара отметила, что в США «окончательный текст закона еще не утвержден», он пока лишь одобрен Палатой представителей Конгресса США. Однако Турция считает «крайне печальной и тревожной» подобную «просьбу, содержащую необоснованные обвинения». В МИД Турции такой шаг американцев сочли очередной «попыткой антитурецкого лобби», поддерживаемого «некоторыми кругами» в Европе и США. Бильгич заявил, что «это, прежде всего, вредит борьбе с терроризмом». Он призвал «бороться с настоящими террористическими организациями», в числе которых назвал Рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает РИА «Новости». Бильгич заявил о недопустимости «предвзятых подходов» к туркам, «живущим в других странах». Анкара ожидает, что этот пункт не будет включен в окончательный текст закона, и «любые попытки ограничить свободу выражения мнения турецкой общины в США будут предотвращены», добавил представитель МИД Турции. Ультранационалистическая организация «Серые волки» (Bozkurtlar) существует в Турции с 1968 года, она считается экстремистским боевым крылом легальной турецкой Партии национального движения (ПНД). Ранее светские националисты из ПНД были в оппозиции. Но после того, как часть генералитета попыталась свергнуть президента Тайипа Реджепа Эрдогана в ходе путча в июле 2016 года, расклад сил в стране изменился, и ПНД стала союзником Эрдогана. 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе Сирии, в результате погиб российский летчик Олег Пешков. Боевики расстреляли его еще в воздухе, когда летчик спускался на парашюте. СМИ распространили видеоролик, в котором Челик с гордостью признавался в убийстве российского офицера. Предположительно Челик в тот момент был одним из командиров турецкого радикального движения «Серые волки», актив которого воевал на стороне сирийских мятежников в провинции Латакия. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом 29 сентября 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов. «Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков. Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа». Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике 30 сентября 2021, 11:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. «Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тонн в год», – сказал президент. Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости». Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана 29 сентября 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана. Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. «У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. США заявили о нежелании нормализовать отношения с Сирией 30 сентября 2021, 05:19 Текст: Антон Антонов

Вашингтон не планирует нормализовать дипломатические отношения с Дамаском, вопрос об этом «в данный момент не стоит», заявил госдепартамент США. Госдеп прокомментировал возобновление движения транспорта по шоссе Амман – Дамаск и сближение в отношениях между Сирией и Иорданией. На вопрос о том, приветствуют ли США такое сближение, в Госдепе заявили, что «Асад не приобрел легитимности в глазах» Вашингтона. США «не будут нормализовать или повышать уровень дипломатических отношений с режимом Асада» и «не призывают других это делать», передает ТАСС. В понедельник Амман посетила сирийская правительственная делегация, которая встретилась с главой иорданского правительства Бишером аль-Хасауной. Решено возобновить регулярные пассажирские авиарейсы между Сирией и Иорданией. При этом замглавы пресс-службы Госдепа Джалина Портер заявила, что США приветствуют эту новость. В конце мая этого года Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу. Явка составила 78%, Асад получил поддержку 95,1% избирателей. Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет 29 сентября 2021, 18:29

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции. По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества. «Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент. Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции. «В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он. Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции. Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года. Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку» 29 сентября 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока». «В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства. Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС. Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он. По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин. Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер. Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении 29 сентября 2021, 16:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. «У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС. Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции. В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости». В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. В Кремле оценили слова Берлускони о Путине 30 сентября 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Главное для России – не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров, о котором говорил бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Для нас главное – самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!» – сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле со словами бывшего итальянского премьера о нехватке выдающихся лидеров в мире. Ранее Берлускони заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина единственным из оставшихся в мире выдающихся лидеров. «Вся итальянская политика испытывает сложности (из-за отсутствия настоящих лидеров), скажу больше – вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет Ангелы Меркель», – отметил Берлускони, передает РенТВ со ссылкой на газету La Stampa. В среду Путин поговорил по телефону с Берлускони и поздравил его с 85-летием. «Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда», – рассказал Берлускони. Путин поздравил Берлускони с юбилеем 29 сентября 2021, 13:49

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил бывшего председателя Совета министров Италии, главу партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с 85-летием, передает пресс-служба Кремля. Путин отметил большой личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее глава государства также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю Дня рождения. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В июле 2019 года Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони. Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным. Эрдоган: Мир на Ближнем Востоке зависит от отношений России и Турции 29 сентября 2021, 15:02 Текст: Алина Назарова

Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентов Владимиром Путиным в Сочи. «Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений», – уверен Эрдоган, передает ТАСС. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.