Минпросвещения определилось с заменой контрольных работ для школьников МВД анонсировало изменение порядка выезда несовершеннолетних за рубеж 30 сентября 2021, 08:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве в плане совершенствования вопросов о выезде несовершеннолетних за рубеж. «Новации, безусловно, будут... Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории Российской Федерации ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть», – передает РИА Новости слова Казаковой. С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым подача заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД. Одновременно вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего гражданина России, утвержденный приказом МВД в феврале того же года. Приемом и учетом таких заявлений займутся подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями страны по месту постоянного проживания заявителя за пределами России. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних вместе с сопровождающим

В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса 29 сентября 2021, 18:14

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене. «Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции. Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости». Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене 29 сентября 2021, 10:58

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», – сказала Романова РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий, передает ТАСС. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. Group-IB – один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, расследования высокотехнологичных преступлений, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в Сети со штаб-квартирой в Сингапуре. В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны». Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19 29 сентября 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости». Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена. Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов. Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня 29 сентября 2021, 10:05

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что рядовой-срочник, по предварительным данным, якобы мог покончить с собой. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области, передает ТАСС. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что военнослужащий найден мертвым, он мог покончить с собой. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что рядовому было 19 лет, он являлся поваром, передает «Интерфакс». Есть предположение, что он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться. Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. Определены самые популярные имена новорожденных в Москве 29 сентября 2021, 15:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Александр и Софья стали самыми популярными именами среди детей по итогам восьми месяцев 2021 года, рассказала исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева. Уханева рассказала, что «самыми популярными именами для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София или Софья», также в пятерку популярных мужских имен вошли Максим, Михаил, Марк, Артем, передает ТАСС. «Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена – среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек – Есения, Злата», – добавила она. Отмечается, что предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 года практически не менялись, и даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Но в то время многие родители, вдохновившись подвигом Юрия Гагарина, называли своих сыновей в честь него, имя Юрий было четвертым по популярности. Она также подчеркнула, что по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, Есения, Мия. Реже москвичи стали давать своим детям имена Анатолий, Антон, Аркадий, Архип, Борис, Валентин и Валентина, Валерий и Валерия. Кроме того, популярность потеряли имена Светлана, Лариса, Лидия, Людмила, Тамара и Наталья. «Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт», – добавила Уханева. Ранее сообщалось, что москвичи в 2021 году начали давать сыновьям имена, связанные с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а одному маленькому москвичу дали имя Байден. СМИ: Основателя Group-IB обвинили в передаче за рубеж секретов в сфере кибербезопасности 29 сентября 2021, 18:09

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, по данным следствия, передавал данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности иностранным спецслужбам. «Следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Сачков мог работать на спецслужбы нескольких стран, которые в интересах следствия не уточняются. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил источник. Сачков помещен в Москве в изолятор временного содержания на Петровке, 38, с ним проводятся следственные действия, позже его переведут в «Лефортово», поместят на карантин, после чего отправят в общую камеру. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает. Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД России. Зоолог порекомендовал «вести себя как дерево» при встрече с лисой в городе 29 сентября 2021, 18:19

Фото: Yui Mok/PA Images/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

При виде дикой лисы в городе следует уйти от контакта, не пытаясь поймать, приблизиться или потрогать животное, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, зоолог Илья Володин, комментируя обнаружение данного зверя на территории Сретенского монастыря в Москве. На территорию Сретенского монастыря в Москве забежала лиса, которую самостоятельно поймать священникам не удалось, поэтому они обратились в экстренные службы за помощью, передают «Известия». Ранее лисиц также видели в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», «Измайлово» и других зонах столицы. «Лисы в городе – это не нонсенс, а обычное явление, они в том числе и в Москве всегда были, просто новости об этом стали реже публиковаться, вот все и забыли. Это везде, это нормально для мегаполиса. У нас и кабаны живут», – говорит Володин. Он отмечает, что нередко данные животные заражены бешенством, а поэтому они могут представлять опасность для человека. В целом горожанам следует относиться к лисам в столице, как к любому другому дикому зверю. «Вести себя нужно с ними, как с диким зверем. Это не из зоопарка лисы. Соответственно, при виде животного следует уйти от контакта. Ни в коем случае не стоит лезть или как-то мешать ему, не нужно пытаться поймать, погладить или покормить. Вообще не подходить. Можно постоять вдалеке и посмотреть на лисицу, как она себя ведет и что делает. Не более того», – рекомендует зоолог. Он подчеркивает, что те лисы, которые заходят из леса в город, людей ни во что не ставят и не боятся их. Поэтому лучшая тактика в таком случае – «вести себя как дерево», без резких движений, не трогая зверя. Если же животное без какой-либо причины ведет себя странно и агрессивно, а также находится за пределами парка, леса или другого природного объекта, то следует сообщить об этом в экстренные службы, заключил специалист. В мае на территории детского сада в Москве нашли семейство лис. Сотрудники пожарно-спасательного столичного центра поймали животных и передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, после чего их пообещали отпустить в естественную среду обитания. Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии 29 сентября 2021, 16:14 Текст: Алина Назарова

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники. Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в Бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало, передает РИА «Новости». Кроме того, лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что у Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов. Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. В МВД назвали число иностранцев в России 29 сентября 2021, 15:45

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. «Семь миллионов иностранцев всего в России – мигранты, которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных», – цитирует Казакову ТАСС. Она отметила, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября. Таких иностранцев более 1 млн человек. Ранее в МВД сообщали, что число совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В Кремле выступили против использования Украиной турецкого вооружения в Донбассе 29 сентября 2021, 12:57

Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия выступает против того, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР, Москва считает важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», – приводит его слова ТАСС. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.