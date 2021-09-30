Россия обвинила Украину в саботаже мирного процесса в Донбассе Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 03:01 Текст: Антон Антонов

И.о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции, сообщила полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать, передает РИА «Новости». В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Напомним, полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.

На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа 29 сентября 2021, 08:49 Текст: Елена Мирошниченко

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа. «Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru. По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий». «А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость». Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. На Западе выдвинули новую версию попытки подрыва газопровода в Крыму 29 сентября 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине. По мнению обозревателя издания, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». «Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», – подчеркнула Кади. Публицист выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют». Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский решил сравнить организацию с «супергероем на пенсии». «Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», – отметила Кади. Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле выступили против использования Украиной турецкого вооружения в Донбассе 29 сентября 2021, 12:57

Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия выступает против того, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР, Москва считает важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», – приводит его слова ТАСС. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Украина отстала от плана по накоплению угля для отопительного сезона 29 сентября 2021, 15:39 Текст: Евгения Шестак

Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, заявил министр энергетики Герман Галущенко. «Мы видим отставание от того графика (накопления угля), который был спланирован. Но мы планируем догнать за счет увеличения добычи и, соответственно, импорта угля... Это даст возможность спокойно пройти отопительный сезон», – цитирует РИА «Новости» Галущенко. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 млн тонн угля и импортировать 600 тыс. тонн для безопасного прохождения отопительного периода. Также он добавил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа накоплено 18,8 млрд кубометров, а к началу отопительного сезона планируется закачать 19,2 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пройти отопительный период. При это министр отметил, что минэнерго планирует в отопительный сезон максимально использовать энергоблоки АЭС в стране. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа. Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. В Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. На Украине заявили о потере «всех друзей» 29 сентября 2021, 10:08 Текст: Елена Мирошниченко

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что разрушительная внешняя политика Киева привела к потере всех «друзей по периметру» украинских границ. «Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?», – задался вопрос он, передает РИА «Новости». По мнению Бортника, Украине придется заплатить не только за текущее соглашение между Москвой и Будапештом по поставкам газа, но и за ситуацию в будущем. «Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года», – пояснил эксперт. По его словам, на Венгрию приходится около десяти процентов прокачки газа через территорию Украины, что пополняло бюджет на 200 млн долларов ежегодно. Бортник также заявил, что Будапешт несет дополнительные убытки из-за договора с «Газпромом» о поставках газа через «Южный поток», но при этом все равно решился на этот шаг для того, чтобы не связывать с недружественным Киевом. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. На Украине назвали причины возможного развала страны 29 сентября 2021, 16:11 Текст: Евгения Шестак

На Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала страны могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис, сообщил политолог Руслан Бортник. «Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <...> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <...> Восток побежит понятно куда», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый». Он отметил, что подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США. По его мнению, некоторые регионы «с удовольствием» войдут в состав других государств, если такая возможность появится. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления. Представители посольства США на Украине посетили Донбасс 29 сентября 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил пресс-центр штаба ООС. «Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы «Мариуполь», который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины», – передает сообщение штаба РИА «Новости». Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей». В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В Киеве сочли обострение в Донбассе местью Зеленскому за визит в США 29 сентября 2021, 11:36 Текст: Елена Мирошниченко

Причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в «нормандском формате» и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. «Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы «нормандского формата». Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы... Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США», – сказал Арестович в интервью агентству «Украинские новости». Еще одной причиной Арестович назвал российско-белорусские учения «Запад-2021» и выборы в Госдуму. В начале сентября Зеленский находился с рабочим визитом в США. Президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. На Украине венгерского министра упрекнули за автомобильный кортеж 29 сентября 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Депутат Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко упрекнул министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в использовании автомобильного кортежа. «Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сколько в нем машин, пишите в комментариях», – написал он в своем Telegram-канале. На видео, которое опубликовал Гончаренко, видны несколько проезжающих черных машин в сопровождении мотоциклистов с мигалками. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. На Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма» 29 сентября 2021, 14:20 Текст: Евгения Шестак

Украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Стратегия – это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернем Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Киев в этом плане работает со странами-партнерами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня». Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Крым – это битва за Украину, и если Киев откажется от своих усилий по «возвращению» полуострова под свой контроль, то суверенной страны не будет. До этого он выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина продлила запрет на импорт электричества из России и Белоруссии 29 сентября 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц, соответствующее решение приняла национальная комиссия страны, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Регулятор решил продлить запрет на месяц, до 1 ноября, на заседании в среду, сообщает Укринформ. Ранее запрет действовал с мая до 1 октября. В период с 26 мая по 23 сентября обращения о необходимости возобновить поставки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, в комиссию не поступало. Эксперт шоу «Следствие ведут экстрасенсы» получил должность в СБУ 29 сентября 2021, 12:59 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперт-криминалист шоу «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Лысюк получил должность замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. «Эксперт-криминалист шоу «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии «Слуга народа», но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины», – сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на общественного активиста, волонтера Михаила Макарука. Лысюк занимал оперативные и руководящие должности Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, был заместителем начальника Службы безопасности национального секретариата партии «Сильная Украина» и начальником отдела партии по региональной координационной работе. Кроме того, он выступал в роли научного консультанта телепроектов канала СТБ, в том числе и «Следствие ведут экстрасенсы». Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer 30 сентября 2021, 00:27

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко. Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua. При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью». Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer. Россия обвинила Украину в саботаже мирного процесса в Донбассе 30 сентября 2021, 02:29 Текст: Антон Антонов

Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта, заявил полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов. Оценивая заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе, Грызлов заявил, что «основным результатом стало полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования». У Киева нет «содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования», поэтому Украина занимается «ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», заявил Грызлов. По его словам, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а «координатор от ОБСЕ Микко Киннунен фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором». Грызлов констатировал, что «ОБСЕ перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта», передает ТАСС. Заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного об отмене запрета командирам открывать ответный огонь без согласования с командованием Грызлов расценивает как выход Киева из соглашения о дополнительных мерах контроля за перемирием в Донбассе. На требование представителей ДНР и ЛНР дезавуировать это заявление и. о. главы делегации Киева в Контактной группе вице-премьер Алексей Резников «в рамках пункта «прочее» заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров», «приравняв к блогерам представителя высшего командования ВСУ, сказал Грызлов. По его словам, «власти Киева в очередной раз заблокировали мирный процесс». Накануне военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ сообщили, что Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.