В НАТО призвали Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в связи с учениями

Шарий: Власти Украины пытаются превратить страну в КНДР

«Дай украинским властям волю, они бы заблокировали весь интернет и вместо него создали бы свой «укрнет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее Киев призвал Google блокировать российский контент для украинцев в YouTube и привлечь к этому «независимых» украинских редакторов.

«Блокирование неугодного контента – это отдельный кейс украинской политики», – отметил политик, блогер Анатолий Шарий. «Теперь вице-премьер Федоров сказал, что украинские власти собираются блокировать российский контент, потому что «между Россией и Украиной идет война». Это бред. Я думаю, что в Google отнесутся к этому предложению тоже как к бреду больных людей», – считает он.

Собеседник отметил, что «в мире есть масса стран, между которыми ведутся территориальные и другие конфликты». «А теперь представьте, что у каждой такой страны есть специальный представитель в YouTube и других сервисах. В результате индийским пользователям запретят слушать пакистанскую музыку, а в Аргентине запретят британский контент и так далее, – пояснил Шарий. – До такого еще не додумывалась ни одна страна в мире, кроме Украины».

«По сути, они создают на своей территории вторую Северную Корею в самом ужасном смысле. Более того, они не стесняются показывать украинцев полными дегенератами. Ведь Федоров разговаривал не с каким-нибудь «мальчиком» в корпорации, а с вице-президентом Google, который прекрасно знает о том, что контент выдается пользователям в зависимости от их предпочтений. Дай украинским властям волю, они бы заблокировали весь интернет, и вместо него создали бы какой-нибудь «укрнет», – уверен блогер.

Шарий напомнил, что «в свое время украинские власти утверждали, будто введение квот на русский язык продвинет украинскую музыку, фильмы и культуру». «Но не вышло. Такой примитивный подход не дает желаемого эффекта», – уточнил он.

«Если открыть музыкальный интернет-сервис Spotify и взглянуть на предпочтения украинских слушателей, то в топе будут российские исполнители. Такова реальность, – констатировал Шарий. – Если вы не можете создать ничего путного в медиа-сфере, допустим, не получаются у вас песни, так делайте трактора».

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американской корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Федоров назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, «когда на Украине идет война». «Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – добавил вице-премьер, который находится в США в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.

Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

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