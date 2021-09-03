Россия выразила обеспокоенность из-за тайных украинских тюрем в Донбассе

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3 сентября, пятница | Последнее обновление — 04:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Израиль нанес удары по территории Сирии
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Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
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Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
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Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами?
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Россия выразила обеспокоенность из-за тайных украинских тюрем в Донбассе
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Москва обеспокоена существованием тайных тюрем на территории Донбасса, которую контролирует Киев, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
В этих тюрьмах, как сообщил Лукашевич, «была распространена практика произвольного содержания под стражей». Подчеркивается, что «это подтвердила» руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, передает ТАСС.
Напомним, год назад миссия ООН сообщала, что украинские силовики задерживали без постановления суда представителей ДНР и ЛНР, а показания получали, оказывая «давление». В 2019 году сообщалось, что секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали в Мариуполе, Харькове, Краматорске и Красноармейске.
Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Савченко указала на «зраду» в визите Зеленского в Вашингтон
Украинский президент Владимир Зеленский вернется из США с «экономической зрадой (изменой)», заявила в эфире телеканала «Первый независимый» экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», – заявила экс-депутат, передает РИА «Новости».
При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна «влезет» в кредит с процентами. «Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», – выразила она мнение.
Вторая «зрада», как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.
Напомним, министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
Между тем в августе Савченко говорила, что Украине следует как можно скорее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной.
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину
Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться.
Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
Украина впервые начала транспортировать британскую нефть
Компания «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть сорта Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов в Великобритании, для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ, сообщила пресс-служба компании.
«После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу Одесса – Кременчуг», – приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября.
По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс.
В марте председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе.
Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма».
В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова.
Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону.
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Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»
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США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме.
Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон».
«Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст.
Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным».
В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».
Пушков посоветовал Киеву порадоваться строительству «Северного потока – 2»
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Киев, стремящийся разорвать связи с Россией, должен приветствовать строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку он «не угрожает национальной безопасности» Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
«Уже сами не понимают, что несут. То кричат, что обеднеют на 6 млрд, когда заработает «Северный поток – 2». То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть 6 млрд вроде как не нужны. То обличают российский газ как «самый грязный в мире», но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем», – написал Пушков в Telegram.
Он указал, что по логике нынешних киевских властей, чем меньше связей будет у Украины с Россией, тем меньше будет угроз для национальной безопасности. При этом российский трубопровод, «идущий на безопасном от Украины расстоянии» по дну Балтийского моря, полностью отвечает этим пожеланиям, отметил он.
«Так что пусть в Киеве не сражаются против «Северного потока – 2», а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста», – заключил Пушков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
В Кремле уличили США и Украину в «дружбе против России»
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Украина и Соединенные Штаты дружат не для себя, а скорее, против России, и это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО. Песков подчеркнул, что позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин – «это то, что нам совсем не нравится».
Также представитель Кремля отметил, что планы оказания военной помощи США Киеву могут быть причиной непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
«Это очень опасно», – сказал Песков.
Ранее министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Лавров заявил о выгоде Запада от «лающей на Россию» Украины
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию.
«Уже президент Зеленский заявил, что «если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию», это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, в августе Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.
Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды»
Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала.
«Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости».
Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей.
Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев.
Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов).
Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов).
Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница».
Вандалы раскопали место захоронения жертв холокоста на Украине
Вандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста вблизи украинского города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек, сообщила Объединенная еврейская община Украины.
«Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости», – приводит ТАСС сообщение организации.
Полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса «Надругательство над могилой» и разыскивает причастных к преступлению. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.
Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.
Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении памятника истории и культуры народов России – расстрельного рва под Симферополем.
Украина захотела пересчитать убытки от потери Крыма
Экономические потери, которые Украина понесла после воссоединения Крыма с Россией, необходимо заново оценить, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.
«Окончательных цифр убытков никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до 135 млрд долларов. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра», – сказал он в интервью украинскому изданию «Лига».
По его словам, в разговоре с первым вице-премьером, министром экономики страны Алексеем Любченко они условились, что необходимо еще раз провести оценку потерь Украины, поскольку они могут быть «минимум в два раза больше». Резников отметил, что на данном этапе есть смысл фиксировать все цифры максимально приближено к реалиям.
«Информировать об этом мир и самих россиян. Чтобы они понимали, что за все придется платить. Что на эти суммы будут расти проценты, и что их поколениям за это платить. Конечно, нужно готовить и правовую позицию для всех вариантов международных судов», – сказал он.
Ранее глава комитета по законодательству крымского госсовета Сергей Трофимов сообщил, что Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
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Суд на Украине продлил арест Медведчуку
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Украинский суд принял решение продлить домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.
«Ходатайство [прокуратуры] удовлетворить. (…) Продлить до 31 октября срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – передает сообщение представителя суда ТАСС.
Сам Медведчук заявил, что такое решение суд вынес по указке украинских властей.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.
До этого Печерский районный суд Киева продлял срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября этого года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит», – передает ТАСС слова слова дипломата со ссылкой на пресс-службу постпредства России.
По словам Лукашевича, в Москве исходят «из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности».
Ранее омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными.
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и демократии в интересах более одного миллиарда человек.
Москва пообещала печальные последствия Украине как антироссийскому оружию Вашингтона
Использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского оружия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – заявила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
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