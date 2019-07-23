Стало известно о еще трех тайных тюрьмах СБУ

Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и в Харькове, Краматорске и Красноармейске, сообщили бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Так, жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы рассказали РИА «Новости», что попали в руки СБУ и провели некоторое время в аэропорту Краматорска. Там их избивали, кроме того, тюремщики хотели организовать изнасилование Аллы Белоусовой еще одним задержанным. Им оказался другой житель Енакиево Константин Афонченко, который рассказал о применении бензопилы во время пыток. По его словам, в Краматорске практиковалась отправка заключенного на минные поля. Афонченко также отметил, что позже опознал по фотографиям среди своих мучителей активиста Майдана Всеволода Стеблюка и будущего депутата Верховной рады Андрея Тетерука.

Ранее бывший заключенный секретной тюрьмы в мариупольском аэропорту Кирилл Филичкин рассказал, что нынешние депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его, а последний еще и пытал.

Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич. Его задержали 25 марта 2015 года, пресс-релиз по этому поводу попал на официальный сайт СБУ. При этом протокол задержания был оформлен лишь 31 марта. При поступлении в СИЗО медики констатировали на теле Бабича многочисленные гематомы, на этот счет есть справка изолятора.

Также, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, тюрьма, где с нарушениями содержались заключенные, действовала в СБУ Харькова. ООН установила имена 184 человек, которые, по мнению миссии, были незаконно задержаны в помещении Харьковского СБУ в 2014-2016 годах. Данные о тюрьме СБУ в Харькове подтверждает и представитель Amnesty International организации на Украине Мария Гурьева.

Как рассказал бывший следователь Марьинского районного отдела Донецкой области МВД Украины, попросивший изменить его имя из-за опасения за свою жизнь, СБУ учила радикалов-националистов и работников украинской милиции, как искать в Донбассе сторонников ДНР и потенциальных осведомителей. По его словам, руководители опергруппы СБУ ставили сотрудникам МВД задачи поквартирного и подворового обхода жилого сектора города и района для выявления лиц, которые участвовали в деятельности военных формирований ДНР и в референдуме 11 мая 2014 года.

Кроме того, по его словам, ставилась задача поиска таксистов и фермеров из Донецка, которые ездят на украинскую сторону, например, продавать урожай и «в силу своих политических проукраинских убеждений или из корыстной заинтересованности готовы к сбору на территории ДНР информации». У фермеров, помимо информации, требовали и просто деньги «за то, что они финансируют террористов».

«По указанию сотрудников оперативной группы СБУ «извозчиков» передавали сначала в добровольческие батальоны, а затем – оперативной группе СБУ», – уточнил бывший сотрудник МВД Украины. По его словам, добровольческие батальоны наподобие «Азова» должны были «обработать» задержанных, чтобы сделать их разговорчивее.

На прошлой неделе были опубликованы первые части расследования о тайной тюрьме СБУ в аэропорту Мариуполя.