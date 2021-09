США раскрыли планы по использованию российских баз в Центральной Азии Патрушев заявил о все более напористых попытках Запада вмешиваться в дела России 28 сентября 2021, 14:49 Текст: Наталья Ануфриева

Попытки Запада вмешаться во внутренние дела России становятся все более напористыми, на это выделяются сотни миллионов долларов, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев. Патрушев заявил в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область, что «рост влияния нашей страны на мировые процессы и ее планомерное социально-экономическое развитие не по нраву Западу», в «в этой связи все более напористыми становятся попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе в период проведения важных политических событий», передает ТАСС. «Только в 2020 году объемы финансирования деятельности против России американской неправительственной организации «Национальный фонд поддержки демократии» составили 10 млн долларов, что вдвое превышает размер средств, выделенных в 2019 году. Кроме того, в 2021 году решением Конгресса США Фонд борьбы с влиянием России профинансирован в объеме 290 миллионов долларов. Аналогичные суммы планируется выделять до 2023 года», – добавил секретарь Совбеза. Также он затронул тему попыток Токио переписать историю преступлений японских военных в годы Второй мировой войны и скрыть правду об имперских амбициях милитаристской Японии того времени, назвав их безуспешными, так как народы Азиатско-Тихоокеанского региона навсегда сохранили это в памяти. «Более 20 млн только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие над военнопленными», – отметил Патрушев. Эти факты подтверждены и задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов, что на судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию «Великой Восточной Азии» под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и Дальнего Востока России. «После мая 1945 года Япония оставалась единственной страной гитлеровской коалиции, не прекратившей боевые действия. Отвергла требования глав СССР, США и Великобритании о капитуляции, прозвучавшие в ходе Потсдамской конференции. Только после этого во исполнение союзнических обязательств СССР начал боевые действия против Квантунской армии. Это была единственная возможность остановить зверства японских войск на захваченных землях и освободить народы Азии», – подчеркнул Патрушев. Теперь же официальный Токио практически стер из памяти японцев всю правду о тех временах, «может быть поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии», предположил он. Ранее Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру России на фоне выборов.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон 26 сентября 2021, 07:57

Текст: Антон Антонов

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Москвой «были придуманы Хиллари Клинтон и демократами». Как заявил Трамп в Джорджии, результаты расследования, проведенного спецпрокурором США Джоном Даремом, продемонстрировали, что «история с Россией была полным обманом». «Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет – ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax. Трамп заявил, что демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года». По его мнению, Демократическая партия США «пытается повторить то же самое с шестым января», то есть штурмом Конгресса сторонниками Трампа. «Но теперь это уже официально – все было обманом с самого начала», – сказал он. Бывший президент США считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан и «скомпрометирован». Как подчеркнул Трамп, Байден «официально прекратил запрет на въезд», введенный из-за коронавируса, «ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру». Трамп также заявил, что вывод войск США из Афганистана «стал катастрофой». В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. В Кремле оценили новые санкции США 26 сентября 2021, 14:25

В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». «Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», – ответил он на вопрос о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян. «И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло», – добавил Песков, его слова приводит РИА «Новости». Говоря о заявлениях Конгресса США о новых санкциях против россиян, Песков подчеркнул, что таким образом кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям за очень большие деньги, а кто-то пытается накачать рейтинг. «Мы знаем, что в Конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей, которые особо не обращают внимание. Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании работают на много наших «доброжелателей» в кавычках, работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы», – сказал он. Также он заверил, что Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян. «Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», – сказал Песков. По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США. В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении COVID 26 сентября 2021, 10:43

Текст: Елена Мирошниченко

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT. «Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороной, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад. В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России 26 сентября 2021, 15:30

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС. «И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию». В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Лавров напомнил о не выданных российским делегатам в ООН визах США 25 сентября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько российских делегатов на Генассамблее ООН до сих пор не получили американские визы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Визы выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены», – цитирует министра РИА «Новости». Российская сторона намерена добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязанностей по обеспечению зафиксированных между ООН и США договоренностей, подчеркнул глава ведомства. Также Лавров, говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд, отметил, что Москва и Вашингтон готовят контакты между странами по линии МИД и госдепа. «Это не единственное направление, по которому ведутся сейчас обсуждения», – пояснил он. «Мы исходим из того, что, когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление», – добавил глава ведомства. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет» 25 сентября 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Москва и Вашингтон начинают выстраивать диалог по ряду вопросов, что позволяет надеяться на продвижение системного общения России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН Лавров заявил: «Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично». По его словам, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что Россия и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». В частности, такой диалог складывается по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, передает ТАСС. На общеполитической дискуссии сессии Лавров заявил, что «при наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения» по контролю над вооружениями «вполне реален». При этом Москва все еще ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Лавров напомнил, что «после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия» в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Москва призывает страны НАТО «объявить аналогичный мораторий». На пресс-конференции Лавров также сообщил, что Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. По его слвоам, США «заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям» российской стороны. Лавров отметил, что Пол Уилан «был осужден за шпионаж, был пойман с поличным». «Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут», – сказал он, добавив, что Россия «готова говорить», есть «и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне». Также министр сообщил, что «наибольшее количество хакерских атак» на российские ресурсы «были из США, примерно половина». Москва «45 раз направляла официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам», но получила только девять ответов. «В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы», – сказал он. При этом «установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется», заявил министр. На общеполитической дискуссии Лавров указывал, что договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять «транспарентно рассматривать любые озабоченности». Напомним, Лавров подчеркивал, что «Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Китай выступил против односторонних санкций США в отношении России 27 сентября 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Пекин выступает решительно против санкций, которые Вашингтон в одностороннем порядке применяет в отношении Москвы, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы уже заметили реакцию российской стороны (на санкции США, запланированные на 2022 год). Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции», – сообщила она, передает ТАСС. В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий. Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. Дерипаска: США через десятилетие объявят о непричастности хакеров из России к выборам 27 сентября 2021, 11:36 Текст: Алина Назарова

Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов, считает миллиардер Олег Дерипаска. «Наконец рассеялся гипнотический туман, которым США сами же себя и окурили: юристу, который в 2016-м предоставил сведения о якобы имевшихся связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России, предстоит ответить за свои слова. Оказывается, он лгал ФБР. Какая «неожиданность». Ведь изначально было понятно, что это «расследование» было высосано из пальца», – написал Дерипаска в Telegram. Он напомнил, что расследование дела о якобы связи Трампа с Москвой в свое время вылилось в огромный скандал, который опорочил руководителя США и в какой-то степени повлиял на итоги президентских выборов 2020 года. «Теперь ждем, когда Америка наконец выяснит, что российские хакеры не причастны к итогам выборов. Правда, на это может уйти еще десятилетие», – добавил предприниматель. Ранее жюри присяжных в США предъявило официальное обвинение бывшему юристу президентской кампании Хиллари Клинтон по делу о слежке за предвыборным штабом Трампа. Согласно единственному пункту обвинения, адвокат Майкл Суссманн, ставший источником неподтвердившихся сведений о связях Трампа с одним из российских банков, солгал, заявив ФБР о том, что выступает в самостоятельном качестве и не представляет никого из своих клиентов. Обвинение стало первым итогом работы спецпрокурора Джона Дарема, который занимается выяснением причин расследования в отношении Трампа, передает РИА «Новости». Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве Пригожина в выборы 28 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы, среди материалов дела – фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина, сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд». Как указали в компании, более трех месяцев назад Пригожин направил заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить все санкционные ограничения и раскрыть «доказательства», на основании которых он был включен в этот список. Подчеркивается, что на данный момент ответ от OFAC не поступил, в связи с этим бизнесмен и его юристы готовят допзаявление. Отмечается, что «вероятно, дело будет доведено до открытого суда», сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе также рассказали, что по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и России), было заведено уголовное дело против адвоката Майкла Сассмана. Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, тайно представляя интересы избирательной кампании Клинтон, он передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы президента США. «Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», – отметили в компании. Подчеркивается, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций. «Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила», – добавили в «Конкорде». Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.