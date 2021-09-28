Президент РАН сравнил эффективность российских вакцин от COVID с зарубежными

Российские вакцины для профилактики COVID-19 на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные РНК-вакцины, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «Ковивак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», – приводит его слова ТАСС.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.

Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.