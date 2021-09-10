Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 94%

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По его словам, после появления дельта-штамма эпидситуация «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов», в итоге миллиард жителей планеты, которые уже провакцинировались зарубежными вакцинами, необходимо ревакцинировать для поднятия антител на высокий уровень.

Ученый считает, что нужно привить до 75% населения, чтобы сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой, только при таком количестве привитых заболеваемость пойдет на убыль.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.

В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.