Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией Полномочия набсовета Нафтогаза перешли к кабмину Украины 28 сентября 2021, 03:55

Фото: Danil Shamkin/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что кабинет министров будет выполнять функции наблюдательного совета компании, следует из сообщения пресс-службы Нафтогаза. «Для того чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона и чтобы, в соответствии с законодательством, кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало», – приводит слова представителя пресс-службы компании ТАСС. Как указали в Нафтогазе, кабмин принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета Нафтогаза Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко. Ранее наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов Клэр Споттисвуд, Люда Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию. «В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета по их замене. После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с уставом компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения», – сообщили в Нафтогазе. «Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене», – проинформировали в Нафтогазе. Напомним, в конце апреля украинский кабмин снял Андрея Коболева, с 2014 года занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Кабмин Украины призвал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Отметим также, новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн с ноября 2017 года по октябрь 2020 года значился в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины» в качестве независимого директора.

Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет 27 сентября 2021, 16:07

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Как сообщает РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто». Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину 27 сентября 2021, 17:00 Текст: Елена Мирошниченко

Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. «Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины. Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет. В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России 27 сентября 2021, 18:08

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. В Венгрии назвали «вмешательством» реакцию Украины на газовый контракт с Россией 27 сентября 2021, 20:14

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал российско-венгерское соглашение по поставке газа внутренним делом страны. «Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», – сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны. «Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», – добавил министр. По его словам, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит «на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал». Он подчеркнул, что снабжение страны топливом – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти». В Киеве полагают, что Запад «откровенно кинул» Украину 27 сентября 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком – 2» «откровенно кинули» Украину; интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он предположил, что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится. «Поэтому все надежды, что выиграют «Зеленые», которые остановят «Северный поток – 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», – подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Наш». По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее – это туфта». Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости. «Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», – сказал эксперт. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Цена газа в Европе превысила 930 долларов за 1 тыс. кубометров 27 сентября 2021, 15:52 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе торгов в понедельник цена на газ в Европе вновь превысила 930 долларов за 1 тыс. куб. м, показывая рост почти на 9% в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 930,5 долларов за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%, сообщает ТАСС. Напомним, цена на газ в Европе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд 27 сентября 2021, 11:40

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Стоимость акций Газпрома в ходе торгов в понедельник утром на Московской бирже выросла на 1,66% и достигла 350,06 рубля за бумагу. Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года, передает ТАСС. К 10.40 мск акции Газпрома продолжали расти и стоили 350,21 рубля за бумагу (+1,71%). Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Напомним, цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией 28 сентября 2021, 00:24

Фото: Serhii Hudak/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. СБУ обвинила фирму в Днепре в выполнении контрактов для энергообъектов Крыма 27 сентября 2021, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

Служба безопасности Украины начала расследование дела о сотрудничестве украинского конструкторского бюро в Днепре с властями России для модернизации инфраструктуры Крыма, сообщила пресс-служба СБУ. «Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из России», – приводит сообщение ТАСС. Следствие считает, что конструкторское бюро, название которого в материалах СБУ не раскрывается, получало контракты от правительства России. Стоимость только одного из них, уточнили в спецслужбе, составила около 260 млн рублей (около 3,5 млн долларов). Среди совместных проектов – выполнение конструкторских работ на объектах «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей». По версии СБУ, сотрудники бюро создали несколько компаний в России, чтобы обойти украинские законы. «Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова», – считают в СБУ. В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания сотрудников бюро, изъяли техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории России аффилированных компаний. Ранее СБУ возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария 27 сентября 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил источник в правоохранительных органах Украины. «Будут просить круглосуточный домашний арест», – сообщил источник «Украинским новостям». По его словам, СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник. По данным издания, Бондаренко занималась подделкой документов о «покупке» Партии Шария и об избрании ее руководителем. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»). В августе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против информационного агентства «Шарий.net», Анатолия Шария, его супруги Ольги, а также Аллы Бондаренко. Причины введения санкций СБУ засекретила. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев. Киев захотел провести саммит «нормандской четверки» до ухода Меркель 27 сентября 2021, 23:51 Текст: Антон Никитин

Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», – приводит слова Ермака ТАСС. Как отметил глава офиса президента Украины, сейчас продолжаются консультации политсоветников в нормандском формате. «Они проводятся как в режиме видеоконференции, так и проходят реальные встречи между разными сторонами, то есть видеоконференции проходят между всеми четырьмя сторонами. Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами», – сказал Ермак в эфире телеканала ICTV. Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. 8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе. В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть». При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе. Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику». Украина заочно арестовала еще четыре судна и 12 российских самолетов 27 сентября 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Украинский суд наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании, поскольку считает, что они нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым, сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины. «По ходатайствам прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из / в закрытого пункта пропуска «Симферополь-авиа», и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Причиной ареста стало якобы «нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного полуострова (Украина считает Крым оккупированным Россией)». По мнению украинской стороны, Россия использовала авиатранспорт «для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины». В прокуратуре отметили, что имеют в виду самолеты Boeing и Embraer, а также сообщили об открытии соответствующего уголовного дела. К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым. Кроме российских судов, регулярно заходят в Крым, по данным украинского ведомства, судна под флагом Сирии, Египта, Ливана. На Украине предостерегли врачей от продажи COVID-сертификатов 27 сентября 2021, 12:39 Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения Украины инициировало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации медработниками, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. «Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий. Потому что, во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее», – сказал Кузин в интервью «РБК-Украина». По его словам, минздрав сейчас получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить такой сертификат, вместе с правоохранителями и представителями министерства цифровой трансформации прорабатываются сайты, Telegram-каналы, Facebook-группы. «Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продаются именно врачами, или за введение ложных данных в электронную систему здравоохранения. По сути, это когда человек обращается, говорит, что не хочет делать прививки, доза вакцины выливается при нем, но делается запись, что человек получил прививку. Это уже будет предметом расследования правоохранительных и силовых структур», – сказал Кузин. Кроме того, Кузин отметил, что минздрав Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусом в стране в ноябре. По его словам, почти по всем прогнозам пиковые нагрузки могут быть раньше. Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы оттянуть пиковые нагрузки. «Сейчас минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости», – сказал Кузин. Также он добавил, что на Украине сейчас почти все случаи коронавируса – это штамм «дельта». Ранее на Украине вступили в силу новые карантинные нормы, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений. Кузин сообщал, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД