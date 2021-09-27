Путин поручил сократить число контрольных работ в школах Путин поручил обновить систему преподавания истории в школах 27 сентября 2021, 21:12 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, сообщает пресс-служба Кремля. «Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», – говорится на сайте Кремля. «Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно», – уточнили в пресс-службе. Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации. Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности. Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества «Знание», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Кроме того, Путин поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.

Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу 27 сентября 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. «Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании. На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты». Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет». Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка. «По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол. По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником. Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Путин заявил о недостатках в стратегическом планировании в России 27 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Сложившаяся в России практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, следует использовать зарубежный опыт, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. «Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов – прежде всего на региональном и муниципальном уровне – не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие», – указал он, передает ТАСС. Президент также заявил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования. «Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», – сказал глава государства. «Решению названных задач должны послужить подготовленные основы государственной политики в сфере стратегического планирования», – отметил он. На этом фоне Путин призвал использовать зарубежный опыт для улучшения стратегического планирования в России. «Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе», – указал он. При этом, как считает глава государства, нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям лучший зарубежный опыт». «Причем как государств, так и компаний», – заметил он. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Песков рассказал о самочувствии Путина 27 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции. «Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости». Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с Эрдоганом 27 сентября 2021, 14:38 Текст: Елизавета Булкина

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут в очном формате, однако большинство других мероприятий российского лидера будет по-прежнему проходить по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил готовность к визиту Эрдогана в Россию. «Да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту», – передает слова представителя Кремля ТАСС. «Большинство, практически все встречи [президента России] продолжаются в режиме видеоконференций, конечно, встреча с президентом Эрдоганом будет личная», – сказал Песков. Он пояснил, что проведение мероприятий президента в дистанционном формате является «превентивными мерами, мерами предосторожности» во время пандемии коронавируса. «Они будут продолжаться так или иначе, все-таки речь идет о президенте», – сказал Песков. Он уточнил, что «контакты, обычный рабочий график президента в полном формате продолжаются». На встрече с Эрдоганом, по словам представителя Кремля, будут обсуждаться вопросы экономики и международные вопросы, передает РИА «Новости». «Президентам каждый раз есть, о чем поговорить, потому что действительно много общих дел в плане двусторонних отношений – работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям, много операторов этих отношений, в этом заинтересованы компании двух стран, поэтому президенты всегда это обсуждают», – сказал Песков журналистам. Также будут затронуты региональные проблемы, в первую очередь на повестке дня будет ситуация в Сирии, Афганистане и Ливии. Песков пояснил, что 29 сентября у Путина запланирована только встреча с Эрдоганом, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси российский лидер в этот день встречаться не будет. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 27 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин относится к этому с пониманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, какая позиция у Путина на, что в России существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана. Песков также уточнил, что в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов. «Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать», – ответил Песков. В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. Кроме того, документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Путин похвалил правительство за «боевой накал дискуссии» 27 сентября 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства признался, что случайно услышал их разговор и отметил боевой накал дискуссий по решению текущих проблем. «Я то, что сейчас слышал – не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий накал боевой – он никуда не пропадает, а, наоборот, явно на подъеме находится», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин подчеркнул, что это очень важно. «Избирательная кампания закончилась, это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти. Но работа на марше так и должна быть. Спасибо вам большое», – сказал президент. Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме. Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 27 сентября 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана. «Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – передает РИА «Новости» слова президента России. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур. «Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана», – добавляется в сообщении. Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти 27 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти, передает РИА «Новости». Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ. Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству 27 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Политолог: Пятерка лидеров «Единой России» выполнит взятые на себя предвыборные обещания 27 сентября 2021, 17:35 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Специальные комиссии, которые возглавят члены федеральной пятерки, вероятно, будут созданы при Генеральном совете партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов. Ранее президент Путин призвал лидеров предвыборного списка ЕР возглавить специально созданные партийные комиссии. «Пятерка лидеров выполнит взятые на себя обещания, независимо от наличия депутатских мандатов. Формат же работы этих органов еще предстоит определить. Вероятно, это произойдет на предстоящем третьем этапе XX съезда «Единой России», – предположил член экспертного совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Идею Путина о том, чтобы «первая пятерка» избирательного списка продолжила работу в «Единой России» в качестве глав профильных комиссий, эксперт назвал логичной. Он напомнил слова главы государства о том, что именно участие Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Елены Шмелевой, Анны Кузнецовой и Дениса Проценко помогло ЕР победить на выборах. «Их компетенции, их опыт участия в думской кампании, сложившаяся у них коммуникация с партией должны быть востребованы», – добавил собеседник. В понедельник Владимир Путин предложил, чтобы лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Президент уверен, что представители пятерки будут и дальше отстаивать интересы избирателей и способствовать выполнению народной программы. По его мнению, глава Минобороны Сергей Шойгу мог бы возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова могла бы возглавить комиссию по защите материнства, детства и защите семьи и прямо координировать это направление, будучи депутатом Госдумы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шойгу и Лавров остаются на своих постах и не переходят в парламент. В свою очередь Денис Проценко заявил, что продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» 27 сентября 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета России поручил правительству начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование, сообщает пресс-служба Кремля. «Начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», – говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года с промежуточным докладом до 30 декабря 2021 года. Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме.