Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов.

«Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом».

Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

«Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин.

Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко в своем Telegram-канале.

«Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он.

Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки.

Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.