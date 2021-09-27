Украина заочно арестовала еще четыре судна и 12 российских самолетов Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского 26 сентября 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости». Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. «Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Воевавшему в Донбассе за Киев «Моне-дырке» сломали позвоночник в Турции 27 сентября 2021, 02:18

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии». Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат. В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече. В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости». Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Украину обнадежили результаты выборов в Германии 27 сентября 2021, 04:02

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров». Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%. Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам. В Киеве полагают, что Запад «откровенно кинул» Украину 27 сентября 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком – 2» «откровенно кинули» Украину; интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он предположил, что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится. «Поэтому все надежды, что выиграют «Зеленые», которые остановят «Северный поток – 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», – подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Наш». По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее – это туфта». Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости. «Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», – сказал эксперт. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Минск заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить в Белоруссию 8,5 тыс. беженцев 27 сентября 2021, 00:24 Текст: Антон Антонов

В августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Белоруссия «пресекла более 700 попыток выдворения» беженцев. По словам Вольфовича, поляки и литовцы, «избивают, бьют электрошокером» беженцев, «такие случаи происходят каждый день». Он призывал западных коллег к диалогу, так как для решения проблемы «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Вольфович посоветовал не искать «корень зла» в Белоруссии – активизация миграционных потоков, по его словам, произошла из-за политики «коллективного Запада», ведь «в Ливии, Иране, Ираке, Сирии народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе». «А после того, как там разворошили все, свергли неконституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи», – заявил Вольфович. Он подчеркнул, что «в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться». Вольфович посетовал, что «Запад пытается обвинить» Минск в «гибридной войне», хотя следует «решать это нормально, дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи». Он также раскритиковал жестокое обращение соседних стран ЕС с мигрантами. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН 26 сентября 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Речь президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН «произвела впечатление», заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Кулеба считает, что Зеленский «был очень четким в донесении позиции Украины», а его выступление стало «одной из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН». По словам министра, «это признают иностранные дипломаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Глава МИД Украины сообщил, что в Нью-Йорке президент страны встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом. На этих переговорах «в различных контекстах звучала тема «Северного потока – 2», сказал Кулеба. Он «доволен» тем, что Киев «услышал» от европейских «собеседников по противодействию «Северному потоку – 2». «Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», – заявил министр. Напомним, президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова главы российского государства Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник 26 сентября 2021, 16:59 Текст: Дарья Григоренко

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку в районе поселка Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «По данным нашей разведки, в третий батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций все того же третьего батальона и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. Ранее в ДНР заявили, что вооруженные силы Украины за сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе. Украинская оппозиция заявила о дискриминации русского языка на Украине 26 сентября 2021, 15:21 Текст: Дарья Григоренко

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране. «Сегодня – Европейский День языков… В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации… А в это время в Украине… происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни», – говорится в заявлении на сайте партии. По мнению политсилы, изучение украинского языка в стране превратилось в невыполнимую задачу. В партии добавили, что нельзя выучить язык в ситуации, когда приходится постоянно переписывать учебники. «Когда зараженные националистическим политиканством «филологи» целенаправленно превращают украинский язык в архаичную «латынь», – отметили в ОПЗЖ. Ранее в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами. Анонсировано заседание Совбеза России во главе с Путиным 26 сентября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария 27 сентября 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил источник в правоохранительных органах Украины. «Будут просить круглосуточный домашний арест», – сообщил источник «Украинским новостям». По его словам, СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник. По данным издания, Бондаренко занималась подделкой документов о «покупке» Партии Шария и об избрании ее руководителем. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»). В августе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против информационного агентства «Шарий.net», Анатолия Шария, его супруги Ольги, а также Аллы Бондаренко. Причины введения санкций СБУ засекретила. Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе 27 сентября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с мигрантами на белорусской границе – это гуманитарная катастрофа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. «Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», – цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение и «никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди». Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев. Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 27 сентября 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана. «Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – передает РИА «Новости» слова президента России. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур. «Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана», – добавляется в сообщении.