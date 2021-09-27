Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария На Украине предостерегли врачей от продажи COVID-сертификатов Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев.

В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского 26 сентября 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости». Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. «Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Воевавшему в Донбассе за Киев «Моне-дырке» сломали позвоночник в Турции 27 сентября 2021, 02:18

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии». Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат. В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече. В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости». Украину обнадежили результаты выборов в Германии 27 сентября 2021, 04:02

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров». Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%. Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам. В Киеве полагают, что Запад «откровенно кинул» Украину 27 сентября 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком – 2» «откровенно кинули» Украину; интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он предположил, что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится. «Поэтому все надежды, что выиграют «Зеленые», которые остановят «Северный поток – 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», – подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Наш». По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее – это туфта». Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости. «Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», – сказал эксперт. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Минск заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить в Белоруссию 8,5 тыс. беженцев 27 сентября 2021, 00:24 Текст: Антон Антонов

В августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Белоруссия «пресекла более 700 попыток выдворения» беженцев. По словам Вольфовича, поляки и литовцы, «избивают, бьют электрошокером» беженцев, «такие случаи происходят каждый день». Он призывал западных коллег к диалогу, так как для решения проблемы «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Вольфович посоветовал не искать «корень зла» в Белоруссии – активизация миграционных потоков, по его словам, произошла из-за политики «коллективного Запада», ведь «в Ливии, Иране, Ираке, Сирии народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе». «А после того, как там разворошили все, свергли неконституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи», – заявил Вольфович. Он подчеркнул, что «в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться». Вольфович посетовал, что «Запад пытается обвинить» Минск в «гибридной войне», хотя следует «решать это нормально, дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи». Он также раскритиковал жестокое обращение соседних стран ЕС с мигрантами. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН 26 сентября 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Речь президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН «произвела впечатление», заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Кулеба считает, что Зеленский «был очень четким в донесении позиции Украины», а его выступление стало «одной из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН». По словам министра, «это признают иностранные дипломаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Глава МИД Украины сообщил, что в Нью-Йорке президент страны встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом. На этих переговорах «в различных контекстах звучала тема «Северного потока – 2», сказал Кулеба. Он «доволен» тем, что Киев «услышал» от европейских «собеседников по противодействию «Северному потоку – 2». «Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», – заявил министр. Напомним, президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова главы российского государства Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник 26 сентября 2021, 16:59 Текст: Дарья Григоренко

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку в районе поселка Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «По данным нашей разведки, в третий батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций все того же третьего батальона и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. Ранее в ДНР заявили, что вооруженные силы Украины за сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе. Украинская оппозиция заявила о дискриминации русского языка на Украине 26 сентября 2021, 15:21 Текст: Дарья Григоренко

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране. «Сегодня – Европейский День языков… В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации… А в это время в Украине… происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни», – говорится в заявлении на сайте партии. По мнению политсилы, изучение украинского языка в стране превратилось в невыполнимую задачу. В партии добавили, что нельзя выучить язык в ситуации, когда приходится постоянно переписывать учебники. «Когда зараженные националистическим политиканством «филологи» целенаправленно превращают украинский язык в архаичную «латынь», – отметили в ОПЗЖ. Ранее в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами. Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Десантники начали масштабные учения в Крыму 27 сентября 2021, 07:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тыс. военных и более 100 единиц техники начались в Крыму, сообщает Минобороны. Учения на полигоне Опук в восточной части Крыма продлятся три дня и начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом в соединение. «Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с <...> зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30. В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение. Напомним, 23 сентября дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария 27 сентября 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил источник в правоохранительных органах Украины. «Будут просить круглосуточный домашний арест», – сообщил источник «Украинским новостям». По его словам, СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник. По данным издания, Бондаренко занималась подделкой документов о «покупке» Партии Шария и об избрании ее руководителем. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»). В августе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против информационного агентства «Шарий.net», Анатолия Шария, его супруги Ольги, а также Аллы Бондаренко. Причины введения санкций СБУ засекретила. Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» стартовали под Краснодаром 27 сентября 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», – передает ТАСС сообщение ЮВО. По данным пресс-службы, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник. На учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств. В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО. Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе 27 сентября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с мигрантами на белорусской границе – это гуманитарная катастрофа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. «Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», – цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение и «никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди». Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Учения РВСН стартовали в Свердловской области 27 сентября 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стартовали в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением, сообщили в Минобороны. «В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники», – передает ТАСС сообщение Минобороны России. Основной целью учений является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения. В ведомстве напомнили, что Тагильское ракетное соединение оснащено подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс». «В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов „Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», – пояснили в ведомстве. В рамках учений будет проинспектировано состояние боевой подготовки, пройдет оценка возможностей вооружения и спецтехники. «Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учетом перевооружения», – добавили в Минобороны. Также планируется отработка новых способов инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применения широкой линейки современной инженерной техники, беспилотников и других задач. Напомним, в июле пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» первый раз переправили через Оку на пароме во время учений во Владимирской области. Армия Китая решила создать военную инфраструктуру на границе с Индией 27 сентября 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает укреплять свои позиции в Восточном Ладакхе и создавать военную инфраструктуру в этом районе на границе с Индией, сообщила индийская военная разведка. По данным газеты «Таймс оф Индиа», НОАК строит в Восточном Ладакхе дополнительные модульные укрытия для военнослужащих и новые авиабазы. «Новые жилые помещения модульного типа для военнослужащих НОАК построены в восьми передовых пунктах на Линии фактического контроля (ЛАК) от Каракорумского перевала на севере до районов Пиуэ и Чанг-Ла на юге», – передает ТАСС слова источников в индийском Северном военном командовании. Одновременно Китай построил вдоль ЛАК несколько новых взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, а также провел модернизацию своих авиабаз в районах Кашгара, Лхасы, Шигадзе и ряде других для размещения дополнительного числа истребителей и бомбардировщиков.

Кроме этого, по индийским данным, поблизости от Восточного Ладакха Китай развернул две батареи ЗРК С-400 российского производства и сейчас в районе Гаргунс испытывает сопряженную с ними радарную систему с фазированной решеткой для обнаружения воздушных целей. «Эти военные приготовления свидетельствуют, что Китай не собирается выводить свои войска из Ладакха в ближайшее время», – подчеркнули источники. Напомним, в мае 2020 года резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной этого стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне. Погибли не менее 20 солдат Индии, также сообщалось о гибели до 45 китайских военных. Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе. В сентябре сообщалось, что Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу. В январе 2021 года между военными Индии и Китая произошло столкновение. В феврале Китай впервые сообщил о потерях на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.