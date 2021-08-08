Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО

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8 августа, воскресенье | Последнее обновление — 20:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула
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Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой.
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Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей.
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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО
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Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.
Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.
Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.
Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
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Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
В Литве решили давать по 300 евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину
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Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро перед отъездом на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.
«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», – приводит ТАСС слова директора департамента.
По ее словам, такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», – добавила она.
Между тем, суммы, которые предлагает Литва за возвращение домой, гораздно меньше тех, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.
Ранее Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Иракские авиалинии отменили рейсы из Ирака в Минск
Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Ирака в Минск, рейсы в Багдад не отменены, заявили в авиакомпании.
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном РИА «Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.
МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Власти США собрались ввести новые санкции против Белоруссии
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Американские власти в понедельник, 9 августа, могут объявить о новом пакете санкций в отношение Белоруссии, сообщили источники телеканала CNN в Конгрессе США.
По имеющимся у телеканала сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после проведения президентских выборов в республике. Решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую среду в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии призналась, что каких-либо обещаний от Байдена в Вашингтоне не получила.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской
У белорусского руководства есть «козырь» против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности страны Иван Тертель.
«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть», – заявил Тертель в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, когда Тихановскую спрашивают, «даже видно, что она недоговаривает». «Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», – указал глава КГБ Белоруссии.
Тертель указал, что после выборов 2020 года Тихановская сама решила покинуть Белоруссию и уехать в Литву. Он напомнил, что политик просила власти страны оказать содействие в выезде и обустройстве ее дальнейшей жизни в Литве и «могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию».
«Но мы знаем на 100% точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось», – заключил Тертель.
В конце июля президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Чехия пригрозила Белоруссии евросанкциями
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Против властей Белоруссии могут быть введены санкции Евросоюза за создание критической ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Литвой и причастность к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Белорусский [политический] режим должен был бы ощутить [негативные последствия] санкций [ЕС]. Они должны быть направлены против режима, а не [против обычных] людей. Сейчас ведется дискуссия о пятом пакете санкций. Я могу себе представить ужесточение экономических ограничений, а также их распространение на других представителей белорусского режима», – приводит слова дипломата ТАСС.
Санкции ЕС, по словам Кулганека, могли бы быть введены против представителей белорусских властей, ответственных за создание критической ситуации с нелегальными беженцами на литовско-белорусской границе и причастных к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Между тем с осторожностью следует относиться к предложениям ограничить выдачу виз в страны Евросоюза рядовым гражданам Белоруссии, сказал глава чешского МИД.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией из-за «агрессивного поведения» Минска. В субботу власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море. В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Напомним также, в субботу бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала под «репрессивную машину» руководства республики. Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства Белоруссии. По делу белорусской легкоатлетки начала работу дисциплинарная комиссия МОК, а двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ. Сама Тимановская 4 августа прибыла в Польшу.
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Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе
Гражданин Ирака, которого нашли избитым на литовской границе, погиб от геморрагического шока после побоев «предметами продолговатой формы», сообщил главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.
Он принял участие в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Также были проведены биологическо-генетические исследования, передает БелТА со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Жертве нанесли не менее 30 ударов. Мужчина погиб от геморрагического шока, вызванный обильной кровопотерей. На руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки. Овсиюк указал, что все повреждения «причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». В частности, «к ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок». Овсиюк отметил, что «повреждения нанесены с большой силой», большинство из них пришлось на конечности, но «имеют обширный вид». По его словам, «это и стало причиной смерти».
Напомним, общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. Кроме того, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. МВД Латвии назвало мигрантов, прибывающих через Белоруссию, ненастоящими беженцами.
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ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации на границе с Белоруссией
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также ситуациис нелегалами в Средиземном море.
«Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС (через Средиземное море — прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Министры рассмотрят «возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза, а также меры солидарности с Литвой», под которыми подразумевается возможность соседних стран ЕС принять часть прибывающих в Литву через границу с Белоруссией мигрантов.
О том, что страны ЕС и аппарат еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон обсуждают возможность проведения до конца августа экстренной министерской встречи, впервые стало известно в четверг.
В тот же день Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Эстония захотела поднять вопрос о мигрантах в Литве в Совбезе ООН
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала поднять тему миграционного кризиса в Литве в Совете Безопасности ООН.
Каллас заявила, что «мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями», вопрос по мигрантам будет поднят на Совбезе ООН, передает RT со ссылкой на LRT.
«На сентябрь запланированы (...) встречи с представителями США и европейских союзников, с которыми мы также поговорим о поддержке Литвы», – добавила она.
Ранее Евросоюз созвал экстренную встречу глав МВД из-за миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.
Также Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался.
Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Тихановская объяснила свое видение ситуации с легкоатлеткой Тимановской
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала под «репрессивную машину» руководства Белоруссии, заявила бывшая кандидат в президенты страны Светлана Тихановская
«Даже такие люди, как Кристина, которые не принадлежат к оппозиции, которые считают, что политика и спорт существуют отдельно друг от друга, больше не в безопасности. Что сделала Кристина? Она высказывала свое мнение – правду – о том, почему она должна внезапно принять участие в эстафете, к которой она не была готова. Режим немедленно запустил свою репрессивную машину», – заявила Тихановская в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
По ее словам, «режим» теперь может «поразить любого», даже тех, кто не встает на сторону оппозиции.
Напомним, дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу белорусской легкоатлетки. До этого сообщалось, что ее якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
В Белоруссии объяснили видео из «лагеря для диссидентов»
Сообщения СМИ о якобы «тюремном лагере для политзаключенных» в Белоруссии не соответствуют действительности, это территория воинской части, заявили в минобороны страны.
«Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Белоруссии для политических заключенных» назвали журналисты CNN территорию воинской части – 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что «каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть», она располагается в этом месте с 50-х годов XX века.
«Министерство обороны Белоруссии готово принять съемочную группу СNN, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование», – заключили в министерстве.
Напомним, американский канал CNN со ссылкой на видео некоего активиста и очевидцев сообщил, что в часе езды от Минска якобы построили лагерь для диссидентов.
Погранкомитет Белоруссии объяснил выстрелы на границе с Литвой
В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что в районе границы с Литвой проходят плановые учения.
«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», – заявил представитель ГПК Белоруссии РИА «Новости».
Ранее литовские СМИ со ссылкой на пограничников Литвы сообщили, что в субботу на территории Белоруссии в районе границы раздавались выстрелы. В светлое время суток с определенной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты.
Власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Президент Литвы усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что возможности улучшить отношения с Белоруссией в будущем очень ограничены с учетом «агрессивного поведения» Минска.
«Наши отношения с Белоруссией в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Белоруссии (в связи с нелегальной миграцией, в провоцировании которой Вильнюс обвиняет Минск), усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить», – приводит ТАСС выдержки из интервью Науседы телеканалу Al Jazeera со ссылкой на национальное литовское радио LRT.
Как подчеркнул глава республики, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. «ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим», – выразил надежду Вильнюса Науседа.
Накануне власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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Погранохрана Литвы заявила о выстрелах на территории Белоруссии в районе границы
Литовские пограничники заявили, что в субботу на территории Белоруссии в районе границы раздавались выстрелы, сообщило национальное радио Эл-эр-тэ.
«В светлое время суток с определенной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты», – цитирует сообщение ТАСС.
Власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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