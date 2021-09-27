Украина заочно арестовала еще четыре судна и 12 российских самолетов

Украинский суд наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании, поскольку считает, что они нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым, сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.

«По ходатайствам прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из / в закрытого пункта пропуска «Симферополь-авиа», и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Причиной ареста стало якобы «нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного полуострова (Украина считает Крым оккупированным Россией)». По мнению украинской стороны, Россия использовала авиатранспорт «для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины». В прокуратуре отметили, что имеют в виду самолеты Boeing и Embraer, а также сообщили об открытии соответствующего уголовного дела.

К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым. Кроме российских судов, регулярно заходят в Крым, по данным украинского ведомства, судна под флагом Сирии, Египта, Ливана.