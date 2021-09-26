Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

Житель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса.

В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.

Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом.

В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».

Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор.