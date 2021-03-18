Москвичке отменили приговор за фейк о коронавирусе

Попова призвала носить маски привитых и переболевших COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.

По ее словам, даже у человека, имеющего иммунитет к коронавирусу, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой и способный заражать других людей вирус.

«Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, может ли привитый человек или переболевший быть носителем вируса, передает РИА «Новости».

При этом передача коронавируса от человека к человеку чаще всего, как отметила Попова, происходит внутри семьи. «Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит», – добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год.

Напомним, в феврале Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.

Кроме того, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.