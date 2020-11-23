В Москве вынесли приговор блогеру за ролики с фейками о коронавирусе

Следственный комитет России по городу Москва вынес приговор в отношении жителя столицы 1966 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, используя социальную сеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» о том, что инфекционное заболевание COVID-19 якобы является «болезнью Фейгельсона – Якобсона», существование которой скрывается, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в Сети разместили видеоролик под названием «Все больше больных идут на органы», в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

При этом отмечается, что установлен основной мотив размещения недостоверной информации – увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах.

Для установления подробностей дела были допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства. После чего причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции. Приговором Симоновского суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.