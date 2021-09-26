В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной

У Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны, считает председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Мезюхо, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, который рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, является «отпетым русофобом».

«Однако, даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?» – заключил Мезюхо.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.

Ранее в Симферополе оценили планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста.