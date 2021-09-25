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Принято решение о модернизации российских станций СПРН «Воронеж»
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Входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) три радиолокационные станции серии «Воронеж» планируется модернизировать до 2028 года, сообщили в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел».
«Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025–2028 годах: «Воронеж-М» в Лехтусе (Ленинградская область), «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Усолье-Сибирском (Иркутская область)», – приводит слова источника в корпорации ТАСС.
Там также уточнили, что, согласно плану модернизации, на станциях в первую очередь будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения.
Напомним, в конце августа гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
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Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии
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Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа.
По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС.
Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он.
Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген.
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии
Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением.
Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS
Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологических сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах.
«То, что происходит вокруг Австралии – казалось бы, территории далекой, – то, что сейчас разворачивается там (на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS), не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами», – указала дипломат.
Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS.
Австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину.
После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
Польша решила разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны
Власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.
Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны», передает ТАСС.
Ранее Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака.
До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 «Абрамс» SEPv3.
Напомним, в июле читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли Блащака, обещавшего «разместить» американские танки «Абрамс» в России.
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ОСК анонсировала продажу за рубеж последнего фрегата проекта 11356
Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.
Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».
В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.
Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.
По словам Рахманова, ОСК передаст Военно-морскому флоту авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, если не вскроются другие дефекты.
«У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема в другом», – сказал Рахманов. По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех.
«На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», – добавил глава ОСК.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).
Ранее Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов».
Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году.
В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса
Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
По оценкам специалистов «Алмаз-Антея», на базе экспериментов с орбитальными беспилотниками X-37 американцы отрабатывают технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем.
«Перспективные многоразовые космические аппараты, запускаемые ракетой-носителем, потенциально смогут обеспечивать гибкое решение боевых задач: от обеспечения космической разведки и контроля космического пространства до нанесения неожиданных (скрытных и молниеносных) ударов по приоритетным наземным целям», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью «Красной звезде».
Гендиректор отметил, что существующие орбитальные беспилотники Соединенных Штатов X-37, первый из которых был запущен в 2010 году, по оценкам концерна, могут выполнять функции носителя ядерных боеголовок. Такие аппараты могут длительно находится в космосе, при этом меняя орбиты и выполняя специальные миссии.
«США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», – констатировал глава компании-разработчика систем С-400 и С-500.
Напомним, в мае Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, что это является серьезным вызовом.
США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией
Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант».
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
Американский министр ВВС оценил планы России по гиперзвуку
США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере, сообщили СМИ.
Как пишет Air Force Magazine, во время выступления на AFA's Air, Space & Cyber Conference министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что «предельно ясно» понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты.
«Они движутся очень быстро <...> и отлично понимают, зачем им это нужно», – передает РИА «Новости» слова министра.
В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ для реализации поставленной задачи.
Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы.
Ранее в США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука.
Разработан проект нового десантного корабля «Кайман»
Невское проектно-конструкторское бюро («Невское ПКБ») разработало проект нового большого десантного корабля «Кайман» в развитие проекта 11711, сообщил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
«Кайман» – это дальнейшее развитие идеи, представление проектанта, «Невского ПКБ», о том, как подобный корабль может выглядеть в будущем», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.
По его словам, это боевая машина широкого применения, рассчитанная на широкий спектр заказчиков, у которых есть различные требования по осадке судна, грузоподъемности, типажу техники.
В настоящий момент в боевом составе российского флота находятся два больших десантных корабля проекта 11711, «Иван Грен» и «Петр Моргунов».
Напомним, в августе ОСК решила впервые показать БДК «Кайман» и подводный беспилотник «Юнона».
Начальники генштабов ВС России и США встретились в Хельсинки
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки.
Как отметили источники The Wall Street Journal, в стороны обсудили вопросы «снижения риска конфликтов и их оперативное разрешение». Представители ЕС отказались предоставить газете другие подробности проведенной встречи, передает ТАСС.
Ранее Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию.
Комплексы «Бастион» в Крыму нанесли ракетные удары по целям в Черном море
Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты «Бастиона» выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени, передает РИА «Новости».
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
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Ранее ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.
Минобороны опровергло заявления Эстонии о «нарушении» российским самолетом воздушного пространства
Эстонские диспетчеры организации воздушного движения никаких претензий российскому экипажу самолета А-50 не предъявляли, заявили в Минобороны России.
«В Минобороны России опровергли заявление эстонской стороны о якобы имевшем место нарушении российским самолетом А-50 воздушного пространства Эстонии. 22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
По заявлению Минобороны «перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, а экипаж был на связи с диспетчерами, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли».
«Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – добавили в ведомстве.
Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу ноту за «нарушение воздушной границы. Утверждается, что «самолет ВВС России А-50 в среду, находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты».
«У самолета был план полета, но он следовал с выключенным транспондером, и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой», – говорится в сообщении.
Эстонские военные утверждают, что в нынешнем году это шестое нарушение воздушной границы страны. В пяти из шести случаев нарушения были совершены самолетами Российской Федерации. В еще одном случае в роли нарушителя выступило швейцарское воздушное судно.
ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку
Первый серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег», атомоход проекта 885М «Новосибирск», большая подлодка проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый» будут сданы заказчику до конца года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.
«До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А «Князь Олег» и атомную подлодку проекта 885М «Новосибирск», большую подлодку проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый», – цитирует ТАСС Королева.
По его словам, до конца года также планируется заложить фрегат на «Северной верфи», два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.
Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК «Тамбов», сторожевой корабль проекта 11540 «Неустрашимый» и корабль противоминной обороны проекта 1265 «Герман Угрюмов».
По словам Королева, ОСК изучает ситуацию с возможным объединением своих петербургских проектных бюро.
«Здесь вопрос крайне сложный, и мы пока находимся в точке оценки сложившейся ситуации», – сказал Королев, отвечая на вопрос о планах по объединению проектных бюро в единый центр.
Он отметил, что тема централизации разработчиков не нова и существует уже несколько десятилетий. «Сам процесс объединения можно совершить достаточно быстро, но каков будет практический результат? Здесь важно осознавать, что каждое конструкторское бюро – это колоссальная школа, работа целых династий. Это непрерывная выработка стратегии, поиск направления движения - как и каким образом строить дальше тот или иной тип кораблей», – подчеркнул Королев.
Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
Японцы заподозрили Россию в планах «покорить» Ближний Восток
Читатели портала Yahoo News Japan, обсуждая новый полноприводный багги «Сармат – 2», который прошел испытание во время военных учений «Запад – 2021», предположили, что у России есть «намерение покорить Ближний Восток».
Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность. «Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», – написал Zas, передает РИА «Новости».
«Если «Сармат – 2» на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены», – добавил Tan.
Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников. «Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам», – пояснил он.
Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства. «Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!» – подчеркнул Соданэ.
В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан «Сармат – 2». «Чувствуется намерение покорить Ближний Восток», – заключил он.
ЛСТС «Сармат – 2» разработало московское ОКБ «Техника». Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.