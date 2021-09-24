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Талибы определились с кандидатами на пост посла в России
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Движение «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) определило кандидатов на пост посла в Москве, сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
«Да [определили], но их имена мы объявим после признания», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство наблюдает, что в данный момент делают талибы*, а также отслеживает то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане.
До этого Россия излагала на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане: по мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».
Сирия пригрозила США повторением Афганистана
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Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.
«Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».
Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
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Байден объявил об окончании эры «бесконечных войн» после ухода США из Афганистана
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Соединенные Штаты, покинув Афганистан, закончили эру бесконечных войн, заявил глава Белого дома Джозеф Байден на 76-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии», – заявил Байден, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что использование военной силы должно быть последним, а «не первым инструментом», и не должно быть «ответом на любую проблему в мире».
«Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима», – указал американский президент.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.
В Таджикистане рассказали о судьбе застрявших в стране афганских пилотов
Прибывших в Таджикистан 150 афганских летчиков, обучавшихся военными США, насильно никто не удерживает, им разрешили въехать в страну из принципов гуманности.
«Учитывая, что они бежали из Афганистана с риском для жизни, власти разрешили им въехать на территорию Республики Таджикистан из принципов гуманности и добрососедства», – приводит слова источника в правительстве в своем Telegram «Sputnik Таджикистан».
Пока ни одно государство не изъявило желания принять пилотов, но их дело находится на рассмотрении.
Ранее 150 афганских летчиков, обучавшихся военными США, сбежали в Таджикистан, где у них отобрали мобильники и ограничили контакты из соображений безопасности, откуда никто не спешит их эвакуировать в Штаты.
До этого Американское издание The Wall Street Journal заявило, что в Узбекистане находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов. При этом Вашингтон якобы договорился с Ташкентом об эвакуации на базу США в Дохе 585 афганских летчиков и экипажей воздушных судов с семьями.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане.
Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя.
Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости».
Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
МИД отверг планы по превращению ШОС в военно-политический блок с ОДКБ
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не рассматривает возможность превращения в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет наращиваться, заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.
«По линии ШОС регулярно проводятся военные и антитеррористические учения «Мирная миссия». В «Мирной миссии» участвуют и государства-члены ШОС, и ряд государств, которые имеют двойное членство в организациях (ШОС и ОДКБ). Это тоже элемент того, как они взаимодействуют. А такая практика, я так понимаю, будет наращиваться, потому что такой интерес есть. Тем более что объективные задачи и цели организаций совпадают …. Но ни в коем случае ШОС не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок», – сказал он, передает ТАСС.
Хакимов также заявил, что страны ШОС надеются, что движение «Талибан*» (запрещено в РФ) выполнит свои обещания по обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
«Одно из обязательств, которые, насколько известно, брали на себя талибы* во время переговоров со всеми сторонами, с которыми они проводят, прежде всего, напомню, по соглашению с Соединенными Штатами от февраля прошлого года, это создание переходного правительства и выполнение обязательств по борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности, борьба с наркотрафиком. Одно из условий, которые государства-члены ШОС хотели бы, чтобы талибы выполнили, это как раз те обещания, которые они дают с точки зрения недопущения перелива нестабильности на соседние государства, готовность вместе купировать действия радикальных террористических группировок, препятствовать наркотрафику и трансграничной преступности», –– сказал он.
Кроме того, Хакимов указал, что вступление Афганистана в ШОС пока не рассматривается по объективным причинам. «Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», – отметил он.
Также в ШОС не обсуждают признание талибов. «Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о том, чтобы налаживать контакты с теми, кто пришел к власти, причем с целью вовлечения их в конструктивный диалог», – сказал он.
Ранее спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с «Талибаном» поддерживать контакты «в интересах мира и процветания Афганистана».
В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане
Замглавы МИД России Сергей Вершинин озвучил позицию Москвы по ситуации в Афганистане на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН.
Вершинин сообщил, что на заседании «от имени России выступал» он. Российская сторона озвучила свои «последовательные подходы к ситуации в Афганистане». По мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».
Замглавы МИД России сказал, что большая часть ответственности лежит на США и тех странах, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет. Вершинин отметил, что Афганистан является «горячей темой», которую Россия планирует обсуждать в ходе всех международных контактов на полях ГА ООН, передает ТАСС.
Как заявил по итогам встречи G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, международное сообщество ожидает, что движение «Талибан*» будет строго придерживаться своих обязательств. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар призвал международное сообщество объединиться для оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что страны, ответственные за нынешнюю ситуацию в Афганистане, всерьез задумаются над своими действиями и предпримут практические шаги для решения трудностей, с которыми сталкивается афганский народ, а также выполнят лежащие на них обязательства.
Напомним, в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, прибыл глава МИД России Сергей Лавров.
«Талибан» решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны
«Талибан*» (движение запрещено в России и признано террористическим) решил назначить послов в тех странах, которые признают новые власти Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
«После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет», – сообщил Муджахид в интервью РИА «Новости».
Он также отметил, что в случае признания Москвой нового афганского руководства в Россию отправится новый посол.
«Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения», – заключил представитель талибов.
Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.
Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане
Утверждения о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присутствует в Афганистане, являются пропагандой, заявил представитель движения «Талибан*» Забиулла Муджахид.
По словам Муджахида, талибы* «не видят в Афганистане никого, кто принадлежал бы к «Аль-Каиде»*. Муджахид напомнил, что новые власти Афганистана «взяли на себя обязательства перед Соединенными Штатами в этом отношении». «Мы никому не позволим угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.
Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы*. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»*. По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.
Глава Узбекистана призвал усилить роль ООН в афганском вопросе
Роль ООН в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане должна быть усилена, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, он сказал об этом во вторник в ходе онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН.
«Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо», – передает его слова ТАСС.
Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении миссии в Афганистане на полгода, после чего возможна корректировка мандата.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами о контактах в интересах Афганистана
Спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с «Талибаном» (движение запрещено в России как террористическое) поддерживать контакты «в интересах мира и процветания Афганистана», сообщили в МИД.
Консультации прошли в Кабуле 21-22 сентября. Россию на них представлял спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, говорится в комментарии на сайте МИД.
«Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона», – отмечается в сообщении.
Указывается, что «в углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов», а также «выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком».
Вместе с тем представитель талибов* Билал Карими сообщил, что движение отправило письмо в ООН, в которым призывает «установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия». Талибы рассчитывают, что «ООН позитивно ответит на это письмо, чтобы могла начаться совместная работа», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что талибы захотели выступить на ГА ООН.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20
Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане
Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», – приводит ТАСС слова Бореля.
Ранее «Талибан*» (запрещено в России) решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны.
Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.
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Талибы потребовали от Гани вернуть вывезенные деньги
Талибы* не требуют выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хотят, чтобы он вернул деньги, которые, вероятно, вывез, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
«Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть. Они принадлежат народу и нашим банкам», –сказал Муджахид, передает РИА «Новости».
В августе сообщалось, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, а часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сам экс-президент заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он готов к аудиту или официальному расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.
В начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
В Кремле решили не приглашать талибов в Москву
В Кремле наблюдают, что в данный момент делают талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России), а также отслеживают то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву.
Песков заявил, что в Кремле, как и почти во всем мире, предпочитают «самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы* в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», передает РИА «Новости».
«Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем», – подчеркнул он.
Ранее Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане: по мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».
До этого Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами о контактах в интересах Афганистана.
Нарышкин обвинил США в нежелании признавать правду о ситуации в Афганистане
Руководство и спецслужбы США были в курсе ситуации в Афганистане, но не хотели признавать правды о ней, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин указал, что ЦРУ «является частью более крупного механизма, и я убежден, что руководство США располагало всеми разведданными о ситуации на земле (в Афганистане) и потенциальных событиях», однако «они не принимали во внимание одну вещь – их собственные возможности, они не хотели смотреть правде в глаза», передает RT.
«Нам также придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями. Это их ответственность – оказать финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни», – подчеркнул он.
Глава СВР также отметил, что за ситуацию в Афганистане несут ответственность не только ЦРУ, но и Минобороны и Госдеп США. Он подчеркнул, что американцы оставили за собой разрушения, опустошенную экономику, терроризм и возросший трафик оружия и наркотиков.
«Спецслужбы соседних стран внимательно следят за ситуацией в Афганистане, потому что это касается и их собственной безопасности», – добавил Нарышкин.
Ранее Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами* о контактах в интересах Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» запрещено в России как террористическое) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.