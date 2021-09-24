Талибы определились с кандидатами на пост посла в России

МИД отверг планы по превращению ШОС в военно-политический блок с ОДКБ

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не рассматривает возможность превращения в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет наращиваться, заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

«По линии ШОС регулярно проводятся военные и антитеррористические учения «Мирная миссия». В «Мирной миссии» участвуют и государства-члены ШОС, и ряд государств, которые имеют двойное членство в организациях (ШОС и ОДКБ). Это тоже элемент того, как они взаимодействуют. А такая практика, я так понимаю, будет наращиваться, потому что такой интерес есть. Тем более что объективные задачи и цели организаций совпадают …. Но ни в коем случае ШОС не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок», – сказал он, передает ТАСС.

Хакимов также заявил, что страны ШОС надеются, что движение «Талибан*» (запрещено в РФ) выполнит свои обещания по обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

«Одно из обязательств, которые, насколько известно, брали на себя талибы* во время переговоров со всеми сторонами, с которыми они проводят, прежде всего, напомню, по соглашению с Соединенными Штатами от февраля прошлого года, это создание переходного правительства и выполнение обязательств по борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности, борьба с наркотрафиком. Одно из условий, которые государства-члены ШОС хотели бы, чтобы талибы выполнили, это как раз те обещания, которые они дают с точки зрения недопущения перелива нестабильности на соседние государства, готовность вместе купировать действия радикальных террористических группировок, препятствовать наркотрафику и трансграничной преступности», –– сказал он.

Кроме того, Хакимов указал, что вступление Афганистана в ШОС пока не рассматривается по объективным причинам. «Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», – отметил он.

Также в ШОС не обсуждают признание талибов. «Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о том, чтобы налаживать контакты с теми, кто пришел к власти, причем с целью вовлечения их в конструктивный диалог», – сказал он.

Ранее спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с «Талибаном» поддерживать контакты «в интересах мира и процветания Афганистана».

В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.