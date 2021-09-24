Кремль анонсировал разговор Путина с руководством партий и губернаторами Путин обсудил с Совбезом безопасность Союзного государства России и Белоруссии 24 сентября 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии. «Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», – сказал он, передает РИА «Новости». Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности проходило в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи 23 сентября 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских 22 сентября 2021, 12:20

Фото: twitter.com/mvd_official

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля. «По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля. Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов. Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным 21 сентября 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана. «Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Кремль не стал раскрывать детали обсуждения Путиным оскорбления со стороны Байдена 22 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Кремль не будет раскрывать СМИ детали обсуждения президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом оскорбления со стороны американского лидера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда. «Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров (Путина и Байдена). Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ», – сказал Песков, передает ТАСС. Во фрагментах книги известного американского журналиста Боба Вудворда, которые приводит телеканал ABC News, говорится, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он «расстроен» высказываниями Байдена в его адрес. Американский президент, в свою очередь, заявил, что его слова не были «преднамеренными». Песков также заявил, что в Кремле считают отрадным заявление Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство. «Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии – это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами», – сказал Песков, передает РИА «Новости». «Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно», – добавил Песков. Он отметил, что в Чечне уже ответили на высказывания Байдена «весьма красочно и исчерпывающее». Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес. Литва на ГА ООН обвинила Белоруссию в «гибридной атаке» 22 сентября 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Белоруссия с помощью нелегальных мигрантов устроила «гибридную атаку» на Литву, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на Генассамблее ООН. По словам Науседы, поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Литву через Белоруссию – это результат «гибридной атаки», которая угрожает не только балтийской республике, но и «международной безопасности». Науседа призвал «сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент гибридной атаки», передает РИА «Новости». Напомним, за полгода пограничники Литвы задержали свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Белоруссии. Организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро. Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского 23 сентября 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина. «Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов 21 сентября 2021, 15:51 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах. Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС. Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах». «Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства. Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела». «В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент. Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%». «Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он. Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости». Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность». Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень. Участие Путина в саммите G20 оставили под вопросом 23 сентября 2021, 13:20 В Кремле считают саммит G20 очень важным, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что решения пока нет, хотя это «очень важное мероприятие», передает РИА «Новости». Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии. Напомним, итоговый саммит G20 состоится в итальянской столице 30-31 октября. Путин и глава итальянского правительства Марио Драги ранее обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме. Российский лидер ушел на самоизоляцию в сентябре из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин потребовал добиться прогресса по всем национальным целям развития к 2024 году 21 сентября 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

К 2024 году следует добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития страны, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям», – сказал глава государства, передает ТАСС. По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, «требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях». «В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», – перечислил президент. На этом фоне он указал на необходимость сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающую все регионы и повышающую доходы, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Он также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. В «Белавиа» решили удвоить число рейсов в Россию 22 сентября 2021, 17:23 Текст: Алексей Дегтярев

«Белавиа» рассчитывает увеличить вдвое рейсы в Россию после снятия ограничений на полеты из-за коронавируса, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Владимир Баркун. «В первую очередь это Москва и Петербург. Наши рейсы будут выполняться в аэропорты Москвы пять раз в день, в Петербург – три раза в сутки. Также увеличиваем количество рейсов на региональных направлениях – это Казань, Самара, Уфа. Рейсы будем выполнять два раза в неделю», – цитирует Баркуна «Sputnik Белоруссия». Он добавил, что общее количество полетов в Россию возрастет примерно вдвое, с 34 до 75 рейсов в неделю. «Это для авиакомпании значительное расширение полетов, увеличение объема работ», – указал представитель перевозчика. Компания занимается проработкой новых направлений, таких, как Мурманск, Новосибирск, Махачкала. «Решение будет приниматься на основе расчетов, прогноза загрузки, конечно же, будет зависеть от того, какие ценовые условия нам будут предоставлены в аэропортах Российской Федерации», – подчеркнул Баркун. При этом послаблений в правилах безопасности, касающихся коронавируса, не будет. «Сохраняется требование по обязательному ношению масок на борту воздушного судна как членами экипажа, так и проводниками. Все воздушные суда авиакомпании проходят периодическую санэпидемиологическую обработку дезинфицирующими составами», – отметил спикер. Россия 21 сентября сняла все введенные из-за пандемии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы 21 сентября 2021, 15:41 Текст: Наталья Ануфриева

Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости». Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса. «Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он. Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%. Путин призвал обеспечить полную доступность первичного звена здравоохранения 21 сентября 2021, 15:18 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах. «К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», – передает его слова РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели. В Белоруссии сообщили о задержании перевозчика оружия для террористических групп 23 сентября 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали человека, который свозил на территорию республики оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов, сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания». «Комитетом госбезопасности задержан человек, свозивший на территорию Беларуси оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов», – заявлено в сюжете, передает РИА «Новости». Согласно сообщению, задержанный получил подготовку в снайперском и подрывном деле. «Кроме того, обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них», – подчеркивается в сюжете. Отмечается, что правоохранители вышли на мужчину во время расследования дела о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича. Тогда ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью, никто не пострадал. КГБ ранее сообщал, что более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе о нападении на дом депутата. В сюжете также демонстрируются кадры допроса обвиняемого Сергея Соколова, который рассказал, что с ним связался через интернет некий человек, предложивший принять участие в «помощи сопротивлению» властям и встретиться в марте в Киеве. Подробности дела компания обещает сообщить позже в эфире одного из телеканалов холдинга. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20 22 сентября 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи. «Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.