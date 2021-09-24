В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью

Заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов выразил надежду, что «в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом», однако «тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики – моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», передает РИА «Новости».

Он отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. Для азиатских стран это уже стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.

Кроме того, по его словам, уже 40 млн человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых, чтобы создалась необходимая иммунная прослойка.

Ранее в 36 субъектах России начала расти заболеваемость коронавирусом. В частности, резкий рост зафиксировали в Москве, однако там решили пока не вводить локдаун.