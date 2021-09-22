Заболеваемость коронавирусом начала расти в 36 субъектах России

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России растет в 36 регионах, хотя неделей ранее такое наблюдалось только в 11 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ, что «если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста (заболеваемости коронавирусом)», передает ТАСС.

При этом она опровергла информацию о том, что штамм коронавируса «дельта» вызывает более тяжелое течение заболевания: «Нет, нигде в мире не описано». По ее словам, штамм «дельта» стал очень быстро размножаться в клетке и сегодня превалирует, передает РИА «Новости».

«Его особенность – это более быстрое распространение», – уточнила Попова.

Она отметила, что разработчики вакцин от коронавируса в России просчитывают различные варианты, чтобы препараты были актуальными, так как все понимают, что «вирус не меняться не может, будет меняться».

«Почти 40 млн человек в России, взрослых, привиты против коронавируса полностью», – добавила она, указав, что эффективность вакцины можно оценивать по огромному количеству наблюдений.

Ранее в России оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю».

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