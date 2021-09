МИД предостерег США от новых антироссийских санкций по рекомендации Конгресса Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования».

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» В США решили «заставить» Россию уважать Украину 23 сентября 2021, 10:48

Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT. Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы. Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины». Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Конгрессе США захотели ввести санкции против Мишустина, Пескова и Симоньян 22 сентября 2021, 23:57

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщают информационные агентства. Фигуранты списка, по версии американской стороны, якобы причастны к нарушениям прав человека. В список включен ряд представителей российских властей: глава кабмина Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также санкции могут грозить бизнесмену Роману Абрамовичу, главе Роснефти Игорю Сечину, главе Газпрома Алексею Миллеру, главреду МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и ряду других лиц, передает РИА «Новости». Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Даже в случае одобрения Конгрессом он будет иметь рекомендательный характер, решение о санкциях примет Белый дом. Инициатор поправки – конгрессмен-демократ Том Малиновски. Он считает, что в течение трех месяцев после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Кроме того, США попали в список недружественных России государств. Памфилова ответила на критику российской избирательной системы 23 сентября 2021, 16:46 Текст: Алексей Дегтярев

Критикам российской избирательной системы следует увидеть «бревна» в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Канаде выборы сейчас проходили совсем недавно. Это к нашим критикам, которые истерили по поводу видеонаблюдения на выборах. Что происходит на участках [в Канаде] никто не видит. Фото- и видеосъемка на участке строго запрещена, нарушителям грозит штраф в 5 тыс. долларов. Правда аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит», – цитирует Памфилову ТАСС. Она добавила, что на данный момент «со всех сторон» продвигается «антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужаса и так далее». «Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ничего, мы с ними справимся», – заключила глава ЦИК. В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. МИД предостерег США от новых антироссийских санкций по рекомендации Конгресса 23 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предостерегает Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей, говорится в комментарии официального представитель МИД России Марии Захаровой. «По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», – приводятся ее слова на сайте МИД России. Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2» 23 сентября 2021, 17:45 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании. Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании. «Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко. Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2». ЦИК отправил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в СК и Генпрокуратуру 23 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Контроль за соблюдением избирательных прав со стороны Горизбиркома Петербурга был недостаточным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать свое крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским», – цитирует Памфилову РИА «Новости». По ее словам, городская комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК рассмотреть все жалобы, итоги выборов были подведены, потому теперь жалобы может рассмотреть только суд. «Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали», – сказала Памфилова. «Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ», – зачитала глава ЦИК постановление. Также ЦИК отправит материалы СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата «Яблока» Бориса Вишневского. Ранее в четверг Памфилова посоветовала критикам российской избирательной системы увидеть недостатки в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах. Жена Ярошенко рассказала о трехдневном избиении мужа американцами в Либерии 23 сентября 2021, 02:05 Текст: Антон Антонов

В 2010 году в Либерии сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками три дня избивали задержанного ими россиянина Константина Ярошенко, сообщила его жена Виктория. Виктория Ярошенко рассказала, что ее мужа «наголо раздели и посадили на табурет с тремя ножками», он «так просидел с 28 по 30 мая» 2010 года. По ее словам, «прикованного к табуретке» россиянина «били по голове, по пяткам, выбили зубы, душили» в течение трех суток. В США Ярошенко привезли без паспорта и визы, так что «таможня американская его не пропускала». Ему «подсунули какую-то бумагу», но Ярошенко «отказался» подписывать. После этого россиянина «отвели в туалет и снова избили», рассказала Виктория Ярошенко. «Естественно он подписал. Ему просто деваться некуда было», – приводит ее слова ТАСС. При этом американские медики, дававшие заключение о здоровье россиянина, заявили, что никаких повреждений нет. Супруга Ярошенко сообщила, что ее мужу «сломали палец на ноге, но он этого даже не почувствовал после этих побоев», а «потом он начал хромать, потому что кость неправильно срослась». Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников намерен обратиться к властям США с требованием провести расследование обстоятельств, при которых Ярошенко подвергался пыткам. Мельников пояснил, что беседовал по телефону с Ярошенко и тот сообщил, что его пытали в специальной комнате, отбили внутренности, не давали спать и есть на протяжении трех суток, а затем вывезли на военную базу в США, где снова подвергли пытками и избиениям. Адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что подвижек в вопросе оказания медицинской помощи Ярошенко пока нет. По его словам, «особенно остро стоит тема с зубами», Ярошенко «просто не может жевать». 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере 23 сентября 2021, 20:13 Текст: Елена Мирошниченко

Директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис заявил на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности, что Вашингтон должен вовлекать союзников в давление на Москву в контексте цифровых угроз. «Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию», – приводит его слова РИА «Новости». Инглис заявил, что работа должна быть направлена на то, «чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте». Ранее газета The Washington Post заявила, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в России, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее 5,9 млн долларов, пригрозив раскрыть похищенные данные. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Появилась информация о предложении России к Израилю и США обсудить Сирию 23 сентября 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Американская пресса утверждает, что Россия предложила Израилю обсудить ситуацию в Сирии в рамках трехсторонних переговоров на высоком уровне с участием США. Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил возможность переговоров на встрече с израильским коллегой Яиром Лапидом. Также сообщается, что возможные переговоры России, Израиля и США по Сирии обсуждались в ходе встреч с советником премьер-министра Нафтали Беннета Эялем Хулатой, передает РИА «Новости». Напомним, Лапид говорил, что Израиль, Россия и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав Советов безопасности. Встреча Лаврова и Лапида состоялась две недели назад. В Совфеде заявили о планах Запада заменить Навального на нового лидера оппозиции 23 сентября 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Запад планирует выбрать нового так называемого лидера российской оппозиции взамен блогера Алексея Навального, который не смог повлиять на кампанию в Госдуму, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние России Андрей Климов. «Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо еще раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого, в кавычках, героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретные решения, в частности, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «сотрудничество России и ЕС», найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Европарламенту», – сказал Климов, передает РАПСИ. По его информации, Европарламент желал бы в России видеть подобие современной Украины. «Вот есть даже резолюция», – отметил он. Говоря о прошедших выборах, Климов подчеркнул, что ставка на реанимацию политического аватара «Навальный» проиграла. «Поскольку сам Навальный известно где, эти политические мародеры используют его фамилию, которая стала таким брендом, и пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы открыть с той стороны государственной границы России. Я не собираюсь анализировать», – сказал он, при этом подчеркнув, что проект под названием «Навальный» потерпел сокрушительное фиаско. Как считает Климов, те, кто пытались на выборах идти под брендом «Навальный», не набрали и 5% как в России, так и за рубежом. «И сколько бы они не примазывались к политическим партиям, хотя, думаю, партиям это на пользу не пошло, сколько бы они не пытались через разного рода других людей призывать сделать что-то во славу Навального, все это было обречено», – резюмировал глава комиссии. Ранее в Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа. Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. В США заявили о превосходстве российского фондового рынка 23 сентября 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы, считает исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс. «В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500. Американские параметры восстановили примерно 20% за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31%», передает РИА «Новости» слова Холмса в статье для Forbes. По мнению финансиста, потенциал российской экономики не использован на полную. Он считает, что этот рост продолжится и в 2022 году на фоне притока инвестиций, также финансист ожидает облегчения санкционного давления. Кроме того, Холмс утверждает, что российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией 23 сентября 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

На следующей неделе в Женеве пройдет новый раунд переговоров по стратегической стабильности России и США, заявил американский посол в России Джон Салливан. «После саммита президентов (США Джо) Байдена и (России Владимира) Путина в Женеве США и Россия ведут переговоры по стратегической стабильности, я уверен, вы знаете об этом, которые продолжатся на следующей неделе в Женеве», – сказал дипломат. Москва и Вашингтон также ведут диалог по кибербезопасности, добавил Салливан, передает РИА «Новости». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.